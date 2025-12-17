Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La recta final estará de alarido; hay 13 equipos eliminados, ¿quiénes pueden quedar fuera y quiénes pueden seguir soñando con el Super Bowl?
La Semana 16 de la NFL abre un escenario decisivo en la lucha por los boletos a la postemporada, con la posibilidad de que nueve franquicias se sumen a Denver Broncos y Los Ángeles Rams, ya clasificados a los playoffs.
En la Conferencia Americana, Patriots, Jaguars, Chargers y Bills mantienen opciones claras de asegurar su pase, mientras que en la Conferencia Nacional lo intentan Seahawks, 49ers, Bears, Packers y Eagles, todos sujetos a una combinación de resultados que podría definir el rumbo final de la temporada regular.
TE PUEDE INTERESAR: Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo
CONFERENCIA AMERICANA
Denver Broncos (12-2) – Clasificado. Los Broncos no solo están dentro: mandan en la AFC. Controlan su destino rumbo al primer sembrado y el descanso en la primera ronda. Una victoria y una derrota de Patriots los deja al borde de la cima absoluta. También pueden amarrar el Oeste esta misma semana.
New England Patriots (11-3) El imperio sabe sufrir. Una victoria o empate en Baltimore les da el boleto a playoffs, pero el título divisional depende de lo que haga Buffalo. El margen es mínimo.
Jacksonville Jaguars (10-4) Viajan a Denver envalentonados, pero toparán con un potro desbocado. Ganar y esperar tropiezos de Colts y Texans puede abrirles la puerta de enero. El Sur aún no se define... y duele esperar.
Buffalo Bills (10-4) Cada ofensiva cuenta. Ganar y una combinación favorable los instala en playoffs. Perder puede meterlos en un cierre de pesadilla.
Los Angeles Chargers (10-4) La ecuación es clara: ganar o complicarse la vida. Con ayuda ajena, pueden sellar su pase; sin ella, todo arde.
Pittsburgh Steelers (8-6) Líderes frágiles. El Norte tiembla bajo sus pies. No pueden clasificar esta semana, pero una derrota los deja al borde del colapso.
Houston Texans (9-5) Solo un camino: ganar y resistir. La clasificación no llega aún, pero perder sería casi una sentencia.
Colts (8-6) y Ravens (7-7) Aquí no hay cálculo: ganar o morir.
Eliminados de la AFC: Chiefs, Dolphins, Bengals, Jets, Browns, Titans y Raiders. Para ellos, el invierno ya llegó.
CONFERENCIA NACIONAL
Los Angeles Rams (11-3) – CLASIFICADO Están dentro, pero quieren más: el Oeste y el primer sembrado. No levantan el pie del acelerador.
Seattle Seahawks (11-3) Reciben a Rams en un choque de alto voltaje. Ganar es clasificar. Perder es volver a rezar.
Chicago Bears (10-4) Soldados del frío. Vencer a Packers y esperar un tropiezo de Detroit puede sellar su boleto. Todo o nada en casa.
Philadelphia Eagles (9-5) Una victoria los corona en el Este y los mete a playoffs. Si no, deben mirar de reojo a Dallas.
San Francisco 49ers (10-4) El Monday Night Football como escenario del destino. Ganar y una derrota de Lions puede darles vida en enero.
Green Bay Packers (9-3-1) Siguen respirando. Ganar los mantiene firmes; perder los obliga a esperar un milagro.
Tampa Bay Buccaneers (7-7) Viven al límite. Lideran, pero no pueden asegurar nada. El Sur es una herida abierta.
Detroit Lions (8-6), Carolina Panthers (7-7) y Dallas Cowboys (6-7-1) Llegan con el agua al cuello. Error prohibido. Especialmente Dallas, que necesita un cierre perfecto y ayuda divina.
Eliminados de la NFC: Vikings, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals y Giants. Lo que resta de temporada es para planear la siguiente.
SEMANA 16 COMPLETA
Jueves 18 de diciembre
Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks
Sábado 20 de diciembre
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders
Green Bay Packers vs. Chicago Bears
Domingo 21 de diciembre
Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys
Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans
Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers
Buffalo Bills vs. Cleveland Browns
New England Patriots vs. Baltimore Ravens
Minnesota Vikings vs. New York Giants
New York Jets vs. New Orleans Saints
Atlanta Falcons vs. Arizona Cardinals
Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos
Las Vegas Raiders vs. Houston Texans
Pittsburgh Steelers vs. Detroit Lions
Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins
Lunes 22 de diciembre
San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts