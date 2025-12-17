Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?

La Semana 16 de la NFL abre un escenario decisivo en la lucha por los boletos a la postemporada, con la posibilidad de que nueve franquicias se sumen a Denver Broncos y Los Ángeles Rams, ya clasificados a los playoffs. En la Conferencia Americana, Patriots, Jaguars, Chargers y Bills mantienen opciones claras de asegurar su pase, mientras que en la Conferencia Nacional lo intentan Seahawks, 49ers, Bears, Packers y Eagles, todos sujetos a una combinación de resultados que podría definir el rumbo final de la temporada regular. TE PUEDE INTERESAR: Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo



CONFERENCIA AMERICANA Denver Broncos (12-2) – Clasificado. Los Broncos no solo están dentro: mandan en la AFC. Controlan su destino rumbo al primer sembrado y el descanso en la primera ronda. Una victoria y una derrota de Patriots los deja al borde de la cima absoluta. También pueden amarrar el Oeste esta misma semana. New England Patriots (11-3) El imperio sabe sufrir. Una victoria o empate en Baltimore les da el boleto a playoffs, pero el título divisional depende de lo que haga Buffalo. El margen es mínimo. Jacksonville Jaguars (10-4) Viajan a Denver envalentonados, pero toparán con un potro desbocado. Ganar y esperar tropiezos de Colts y Texans puede abrirles la puerta de enero. El Sur aún no se define... y duele esperar. Buffalo Bills (10-4) Cada ofensiva cuenta. Ganar y una combinación favorable los instala en playoffs. Perder puede meterlos en un cierre de pesadilla. Los Angeles Chargers (10-4) La ecuación es clara: ganar o complicarse la vida. Con ayuda ajena, pueden sellar su pase; sin ella, todo arde. Pittsburgh Steelers (8-6) Líderes frágiles. El Norte tiembla bajo sus pies. No pueden clasificar esta semana, pero una derrota los deja al borde del colapso. Houston Texans (9-5) Solo un camino: ganar y resistir. La clasificación no llega aún, pero perder sería casi una sentencia. Colts (8-6) y Ravens (7-7) Aquí no hay cálculo: ganar o morir. Eliminados de la AFC: Chiefs, Dolphins, Bengals, Jets, Browns, Titans y Raiders. Para ellos, el invierno ya llegó.

CONFERENCIA NACIONAL Los Angeles Rams (11-3) – CLASIFICADO Están dentro, pero quieren más: el Oeste y el primer sembrado. No levantan el pie del acelerador. Seattle Seahawks (11-3) Reciben a Rams en un choque de alto voltaje. Ganar es clasificar. Perder es volver a rezar. Chicago Bears (10-4) Soldados del frío. Vencer a Packers y esperar un tropiezo de Detroit puede sellar su boleto. Todo o nada en casa. Philadelphia Eagles (9-5) Una victoria los corona en el Este y los mete a playoffs. Si no, deben mirar de reojo a Dallas. San Francisco 49ers (10-4) El Monday Night Football como escenario del destino. Ganar y una derrota de Lions puede darles vida en enero. Green Bay Packers (9-3-1) Siguen respirando. Ganar los mantiene firmes; perder los obliga a esperar un milagro. Tampa Bay Buccaneers (7-7) Viven al límite. Lideran, pero no pueden asegurar nada. El Sur es una herida abierta. Detroit Lions (8-6), Carolina Panthers (7-7) y Dallas Cowboys (6-7-1) Llegan con el agua al cuello. Error prohibido. Especialmente Dallas, que necesita un cierre perfecto y ayuda divina. Eliminados de la NFC: Vikings, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals y Giants. Lo que resta de temporada es para planear la siguiente.