Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?

Deportes
/ 17 diciembre 2025
    Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?
    Es la semana 16 y la NFL vive momentos dramáticos donde hasta los equipos que no pelean nada estarán felices de arruinarle los planes a otros. FOTO: SPORTS ILLUSTRATED

La recta final estará de alarido; hay 13 equipos eliminados, ¿quiénes pueden quedar fuera y quiénes pueden seguir soñando con el Super Bowl?

La Semana 16 de la NFL abre un escenario decisivo en la lucha por los boletos a la postemporada, con la posibilidad de que nueve franquicias se sumen a Denver Broncos y Los Ángeles Rams, ya clasificados a los playoffs.

En la Conferencia Americana, Patriots, Jaguars, Chargers y Bills mantienen opciones claras de asegurar su pase, mientras que en la Conferencia Nacional lo intentan Seahawks, 49ers, Bears, Packers y Eagles, todos sujetos a una combinación de resultados que podría definir el rumbo final de la temporada regular.

TE PUEDE INTERESAR: Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo

CONFERENCIA AMERICANA

Denver Broncos (12-2) – Clasificado. Los Broncos no solo están dentro: mandan en la AFC. Controlan su destino rumbo al primer sembrado y el descanso en la primera ronda. Una victoria y una derrota de Patriots los deja al borde de la cima absoluta. También pueden amarrar el Oeste esta misma semana.

New England Patriots (11-3) El imperio sabe sufrir. Una victoria o empate en Baltimore les da el boleto a playoffs, pero el título divisional depende de lo que haga Buffalo. El margen es mínimo.

Jacksonville Jaguars (10-4) Viajan a Denver envalentonados, pero toparán con un potro desbocado. Ganar y esperar tropiezos de Colts y Texans puede abrirles la puerta de enero. El Sur aún no se define... y duele esperar.

Buffalo Bills (10-4) Cada ofensiva cuenta. Ganar y una combinación favorable los instala en playoffs. Perder puede meterlos en un cierre de pesadilla.

Los Angeles Chargers (10-4) La ecuación es clara: ganar o complicarse la vida. Con ayuda ajena, pueden sellar su pase; sin ella, todo arde.

Pittsburgh Steelers (8-6) Líderes frágiles. El Norte tiembla bajo sus pies. No pueden clasificar esta semana, pero una derrota los deja al borde del colapso.

Houston Texans (9-5) Solo un camino: ganar y resistir. La clasificación no llega aún, pero perder sería casi una sentencia.

Colts (8-6) y Ravens (7-7) Aquí no hay cálculo: ganar o morir.

Eliminados de la AFC: Chiefs, Dolphins, Bengals, Jets, Browns, Titans y Raiders. Para ellos, el invierno ya llegó.

CONFERENCIA NACIONAL

Los Angeles Rams (11-3) – CLASIFICADO Están dentro, pero quieren más: el Oeste y el primer sembrado. No levantan el pie del acelerador.

Seattle Seahawks (11-3) Reciben a Rams en un choque de alto voltaje. Ganar es clasificar. Perder es volver a rezar.

Chicago Bears (10-4) Soldados del frío. Vencer a Packers y esperar un tropiezo de Detroit puede sellar su boleto. Todo o nada en casa.

Philadelphia Eagles (9-5) Una victoria los corona en el Este y los mete a playoffs. Si no, deben mirar de reojo a Dallas.

San Francisco 49ers (10-4) El Monday Night Football como escenario del destino. Ganar y una derrota de Lions puede darles vida en enero.

Green Bay Packers (9-3-1) Siguen respirando. Ganar los mantiene firmes; perder los obliga a esperar un milagro.

Tampa Bay Buccaneers (7-7) Viven al límite. Lideran, pero no pueden asegurar nada. El Sur es una herida abierta.

Detroit Lions (8-6), Carolina Panthers (7-7) y Dallas Cowboys (6-7-1) Llegan con el agua al cuello. Error prohibido. Especialmente Dallas, que necesita un cierre perfecto y ayuda divina.

Eliminados de la NFC: Vikings, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals y Giants. Lo que resta de temporada es para planear la siguiente.

SEMANA 16 COMPLETA

Jueves 18 de diciembre

Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks

Sábado 20 de diciembre

Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders

Green Bay Packers vs. Chicago Bears

Domingo 21 de diciembre

Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers

Buffalo Bills vs. Cleveland Browns

New England Patriots vs. Baltimore Ravens

Minnesota Vikings vs. New York Giants

New York Jets vs. New Orleans Saints

Atlanta Falcons vs. Arizona Cardinals

Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos

Las Vegas Raiders vs. Houston Texans

Pittsburgh Steelers vs. Detroit Lions

Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins

Lunes 22 de diciembre

San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts

Temas


Futbol Americano
Playoffs

Localizaciones


Dallas
Estados Unidos
San Francisco

Organizaciones


NFL
Atlanta Falcons
AFC

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador