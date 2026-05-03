Mexicano Noel León finaliza cuarto en Miami y escala en la clasificación de F2

El piloto mexicano Noel León firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada 2026 de la Fórmula 2 al finalizar en la cuarta posición durante la carrera principal disputada este domingo en el circuito urbano de Miami International Autodrome. El resultado le permitió sumar 12 puntos y mantenerse en la pelea dentro del campeonato. El regiomontano, integrante de Campos Racing, arrancó el fin de semana con una clasificación complicada. El viernes se ubicó en la novena posición, lo que condicionó su lugar de salida para las competencias. Sin embargo, en la carrera principal logró avanzar posiciones con una conducción constante que lo dejó a apenas dos décimas de alcanzar el podio.

Un día antes, en la carrera Sprint del sábado, León cruzó la meta en el noveno puesto, resultado que le permitió mantenerse dentro de la zona de puntos, aunque sin lograr el protagonismo que alcanzaría horas después en la prueba dominical. En contraste, el también mexicano Rafa Villagómez enfrentó un fin de semana complicado. Tras clasificar en la posición 19 el viernes, no pudo completar la carrera Sprint del sábado debido a fallas mecánicas. La situación se repitió el domingo, cuando tuvo que abandonar en la séptima vuelta, sin posibilidad de sumar unidades.

La victoria fue para el italiano Gabriele Minì, quien partió desde la quinta posición y logró imponerse tras una carrera con varios cambios en la parte alta. El segundo lugar fue para Dino Beganovic, que remontó desde el undécimo sitio, mientras que el brasileño Rafael Câmara completó el podio. Minì dedicó su triunfo a su compatriota Alex Zanardi, figura del automovilismo italiano, con un mensaje tras cruzar la meta. Con este resultado, León se ubica en la séptima posición del campeonato con 20 puntos. El liderato pertenece a Nikola Tsolov, quien suma 35 unidades, seguido de cerca por Câmara con 34. La siguiente cita del calendario llevará a la Fórmula 2 a Canadá, donde acompañará las actividades del Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, programado del 22 al 24 de mayo. Allí, León buscará mantenerse dentro del grupo de pilotos que pelean por los primeros puestos del campeonato.

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