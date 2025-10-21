Noel León confirma su salto a la Fórmula 2 con Campos Racing en 2026

Automovilismo
/ 21 octubre 2025
    Noel León confirma su salto a la Fórmula 2 con Campos Racing en 2026
    El piloto regiomontano se prepara para su debut en la Fórmula 2 con Campos Racing. FOTO: CAMPOS RACING

Tras una destacada participación en Fórmula 3 con PREMA Racing, León buscará consolidar su carrera y acercarse a la Fórmula 1, compartiendo equipo con Nikola Tsolov

El piloto mexicano Noel León, de 20 años, fue confirmado por Campos Racing para competir en la Fórmula 2 durante la temporada 2026, dando un paso clave en su trayectoria hacia la Fórmula 1. El regiomontano compartirá equipo con el piloto búlgaro Nikola Tsolov en la escudería española, con sede en Alzira.

León llega a la Fórmula 2 tras una temporada 2025 en la Fórmula 3 con el equipo PREMA Racing, donde logró dos podios y finalizó en la 17ª posición con 36 puntos, a pesar de los desafíos derivados del cambio de reglamentación que afectó el rendimiento general del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez y Cadillac: Carlos Slim Domit asegura que piloto mexicano no tiene nada que demostrar

El Team Principal de Campos Racing, Adrián Campos, destacó el potencial del mexicano y su historial en categorías inferiores. “Los títulos que ha conseguido en categorías menores le avalan. Estamos convencidos de que es un piloto con mucho que aportar en la Fórmula 2, incluso como debutante. Nuestro objetivo es proporcionarle todas las herramientas necesarias para que su adaptación sea rápida y eficaz”, señaló.

Por su parte, Noel León expresó su entusiasmo y compromiso ante este nuevo desafío. “Es un honor dar este paso en mi carrera y unirme a Campos Racing para la nueva temporada de Fórmula 2. Estoy muy agradecido por la confianza del equipo y el apoyo de mis patrocinadores. Me comprometo a aprender y dar lo mejor de mí en esta nueva etapa”, afirmó.

Con este movimiento, León se coloca en la antesala de la máxima categoría del automovilismo, sumando experiencia en un campeonato competitivo y reconocido por ser la puerta de entrada a la Fórmula 1. Su participación en la Fórmula 2 será clave para medir su capacidad de adaptación y desempeño frente a pilotos con más experiencia en la categoría. Campos Racing confía en que el mexicano demostrará su talento y consolidará su carrera internacional en el automovilismo.

Este fichaje marca un paso significativo para el automovilismo mexicano, que ve en Noel León a uno de sus jóvenes talentos con proyección internacional.

