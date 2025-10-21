Noel León confirma su salto a la Fórmula 2 con Campos Racing en 2026

El piloto mexicano Noel León, de 20 años, fue confirmado por Campos Racing para competir en la Fórmula 2 durante la temporada 2026, dando un paso clave en su trayectoria hacia la Fórmula 1. El regiomontano compartirá equipo con el piloto búlgaro Nikola Tsolov en la escudería española, con sede en Alzira.

León llega a la Fórmula 2 tras una temporada 2025 en la Fórmula 3 con el equipo PREMA Racing, donde logró dos podios y finalizó en la 17ª posición con 36 puntos, a pesar de los desafíos derivados del cambio de reglamentación que afectó el rendimiento general del equipo.

El Team Principal de Campos Racing, Adrián Campos, destacó el potencial del mexicano y su historial en categorías inferiores. “Los títulos que ha conseguido en categorías menores le avalan. Estamos convencidos de que es un piloto con mucho que aportar en la Fórmula 2, incluso como debutante. Nuestro objetivo es proporcionarle todas las herramientas necesarias para que su adaptación sea rápida y eficaz”, señaló.