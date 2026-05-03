Sinner impone su ritmo y conquista por primera vez el Abierto de Madrid

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    Sinner impone su ritmo y conquista por primera vez el Abierto de Madrid
    Jannik Sinner celebra el título tras una final sin complicaciones en Madrid. FOTO: AP

Jannik Sinner venció con claridad a Alexander Zverev en la final del Abierto de Madrid, logrando su primer título en este torneo y extendiendo su dominio en los Masters 1000

El italiano Jannik Sinner confirmó su dominio en el circuito al imponerse con claridad al alemán Alexander Zverev en la final del Abierto de Madrid, donde se coronó por primera vez y extendió una racha que lo coloca entre los protagonistas de la temporada.

Sinner resolvió el partido en dos sets, 6-1 y 6-2, sin conceder oportunidades de quiebre, en un encuentro disputado en la Caja Mágica. El resultado reflejó la diferencia en el ritmo de juego y la consistencia del número uno del ranking, quien encadenó así su victoria número 23 de manera consecutiva.

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El título en Madrid se suma a los conseguidos en torneos Masters 1000 esta temporada, incluyendo Indian Wells, Miami Open y Monte Carlo Masters, además del obtenido en París el año anterior. Con ello, el italiano se convirtió en el primer jugador en ganar cinco torneos de esta categoría de forma consecutiva.

Tras el partido, Sinner destacó el proceso detrás de los resultados. Señaló que el trabajo diario, la disciplina y el respaldo de su equipo han sido factores clave en su rendimiento. También subrayó la importancia de mantener la constancia en cada entrenamiento para sostener el nivel competitivo que ha mostrado en los últimos meses.

Para Zverev, la final representó un nuevo intento fallido frente al italiano, luego de haber caído ante él en semifinales de varios torneos recientes. El alemán, que ya sabe lo que es ganar en Madrid tras sus títulos en 2018 y 2021, no logró encontrar respuesta ante el juego sólido de su rival.

El siguiente reto para Sinner será el Masters de Roma, un torneo que aún no figura en su palmarés y que representa una oportunidad para acercarse a una marca histórica. El italiano busca unirse a Novak Djokovic como los únicos jugadores en completar el llamado Golden Masters, es decir, conquistar los nueve torneos Masters 1000 del calendario.

En la rama femenina, la ucraniana Marta Kostyuk se llevó el título tras vencer a la rusa Mirra Andreeva por 7-5 y 6-3 en la final disputada el sábado, cerrando así la actividad del torneo en la capital española.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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