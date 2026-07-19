¡México reina en Spa! Ernesto Rivera gana la Fórmula 3 del GP de Bélgica

Ernesto Rivera puso al automovilismo mexicano en lo más alto al ganar hoy la Carrera Principal de Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, celebrada dentro del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Campos Racing arrancó cuarto y completó la competencia en 34 minutos, 44.732 segundos. Cruzó la meta 1.685 segundos antes que el japonés Hiyu Yamakoshi; el británico Freddie Slater terminó tercero, a 4.453 segundos.

¿Cómo ganó Ernesto Rivera en Spa-Francorchamps? La salida cambió de inmediato el orden: Slater partió desde la pole, pero perdió terreno y Tuukka Taponen tomó el liderato antes de que Yamakoshi lo superara.

Un auto de seguridad, tras el despiste de Yevan David al final de la primera vuelta, agrupó al pelotón. Cuando volvió la bandera verde, Rivera administró los neumáticos y preparó su ofensiva. En la vuelta nueve rebasó a Taponen para colocarse tercero en Les Combes. La maniobra incluyó un ligero roce con el neumático trasero de Yamakoshi, que dañó una pieza lateral de su alerón delantero, pero no detuvo al mexicano. Un giro después, el piloto de Red Bull atacó en la misma zona y desplazó a Yamakoshi. En la vuelta 12 aprovechó el DRS y el rebufo para superar a Slater rumbo a la curva cinco. Ya como líder, impuso el ritmo y no volvió a ceder la punta. “Fue una carrera muy divertida, con muchos rebases y mucha degradación, pero pudimos pelear bien”, celebró Rivera tras recibir la bandera a cuadros.

La victoria fue la segunda de Ernesto Rivera en la FIA Fórmula 3, después de ganar la carrera Sprint de Spielberg, y la primera en una Carrera Principal. También confirmó su recuperación tras perderse la fecha inaugural por una lesión en la espalda. ¿Cómo queda Ernesto Rivera en el Campeonato de F3? Los 25 puntos obtenidos en el GP de Bélgica impulsaron al mexicano al quinto puesto del Campeonato de Pilotos con 56 unidades. Ugo Ugochukwu conservó el liderato con 104, apenas una más que Slater. Campos Racing fortaleció la cima entre los equipos: alcanzó 225 puntos, por 168 de Trident y 131 de Van Amersfoort Racing. La siguiente ronda de la Fórmula 3 2026 se disputará del 24 al 26 de julio en el Hungaroring, Hungría, donde Rivera buscará prolongar su ascenso.

Temas

Automovilismo resultados

Localizaciones

Bruselas

