¡Oro para México! Mía y Lía Cueva vencen a China en clavados sincronizados

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    ¡Oro para México! Mía y Lía Cueva vencen a China en clavados sincronizados
    Mía y Lía Cueva celebraron ante su público un nuevo éxito en su ascendente trayectoria dentro de los clavados. FOTO: X

Las gemelas jaliscienses sumaron 298.65 puntos y consiguieron la segunda presea dorada de México en la competencia internacional

Mía y Lía Cueva hicieron retumbar el Centro Acuático de Zapopan. Las gemelas mexicanas conquistaron el domingo la medalla de oro en el trampolín de tres metros sincronizado femenil de la Copa México de Clavados 2026, después de imponerse a la pareja de China.

Con ejecuciones firmes, las jaliscienses de 15 años sumaron 298.65 puntos para instalarse en lo más alto del podio.

La dupla china integrada por Shan Lin y Yiping Long obtuvo la plata con 282.57 unidades, mientras que las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe se llevaron el bronce con 277.47.

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La victoria tuvo un sabor especial para las anfitrionas. Un día antes, Lin y Long habían firmado el 1-2 en la final individual de trampolín de tres metros, prueba en la que Mía rozó el podio al terminar cuarta con 314.70 puntos y Lía ocupó el quinto puesto con 306.50.

En sincronizados, sin embargo, las mexicanas revirtieron el orden y superaron a las asiáticas por 16.08 unidades.

El público jalisciense acompañó cada salto y se rindió ante las hermanas, quienes celebraron el resultado con un abrazo tras asegurar el campeonato.

México también tuvo en competencia a Zyanya Parra y Rut Páez; la segunda pareja nacional concluyó en la cuarta posición con 259.50 puntos, a menos de 18 unidades del bronce.

El oro de Mía y Lía representó la segunda presea dorada de la delegación mexicana en la Copa México Zapopan 2026, evento reconocido por World Aquatics que reunió a figuras internacionales del 16 al 19 de julio en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las Cueva confirmaron así que no son únicamente una promesa. En 2025, cuando tenían 14 años, sorprendieron al conquistar el bronce en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur y se convirtieron en las clavadistas más jóvenes en subir a un podio mundial. Semanas después ganaron el oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Su triunfo en casa también forma parte de la preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Croacia.

En Zapopan, las gemelas volvieron a combinar juventud, técnica y fortaleza mental para derrotar a una potencia como China y reafirmar que México posee una dupla capaz de pelear por los primeros lugares del ciclo internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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