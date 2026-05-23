Noel León gana la Sprint de Fórmula 2 en Canadá y logra su primera victoria de 2026

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    Noel León gana la Sprint de Fórmula 2 en Canadá y logra su primera victoria de 2026
    Con el triunfo en Canadá, Noel León sumó su segundo podio de la campaña 2026 en Fórmula 2. FOTO: FORMULA 2

El mexicano logró su primera victoria de la temporada 2026 al imponerse en la carrera Sprint de Fórmula 2 en Montreal, donde aprovechó un Safety Car para tomar el liderato

El piloto mexicano Noel León consiguió este sábado su primera victoria de la temporada 2026 en la Fórmula 2, luego de imponerse en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá con el equipo Campos Racing, en una competencia marcada por rebases, incidentes y un cierre bajo presión en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

León arrancó desde la tercera posición de la parrilla y desde las primeras vueltas mostró ritmo para pelear por el triunfo. El regiomontano se mantuvo dentro del grupo puntero mientras buscaba acercarse al italiano Gabriele Minì, quien lideró gran parte de la carrera con el equipo MP Motorsport.

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La competencia también tuvo protagonismo mexicano con Rafael Villagómez, quien se encontraba en la lucha por posiciones de podio hasta que un contacto lo mandó contra el muro. El incidente provocó la aparición del Safety Car y modificó el desarrollo de la Sprint.

Tras el reinicio, Noel León aprovechó el momento para atacar a Minì y quedarse con la primera posición. A partir de ahí administró el ritmo y resistió la presión del italiano durante las vueltas finales para cruzar la meta en el primer lugar y asegurar su primer triunfo del año.

La victoria representa además el primer éxito de León con Campos Racing y confirma una recuperación importante después de un arranque de campaña irregular. El mexicano había iniciado el calendario con un segundo lugar en la Sprint de Australia, aunque posteriormente acumuló resultados discretos, incluyendo un puesto 14 en la carrera principal australiana y un noveno lugar en la Sprint de Miami.

Sin embargo, en la carrera principal disputada en Miami logró terminar cuarto, resultado que ya mostraba una mejora en su rendimiento antes de llegar a Montreal.

Con este triunfo, Noel León suma su segundo podio de la temporada 2026 y toma impulso rumbo a la carrera principal del domingo en Canadá, pactada a 39 vueltas. La competencia arrancará a las 10:05 de la mañana, tiempo del centro de México.

El resultado también fortalece las aspiraciones del piloto mexicano dentro de la categoría previa a la Fórmula 1, en una campaña donde busca consolidarse como uno de los talentos latinoamericanos con mayor proyección rumbo al automovilismo internacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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