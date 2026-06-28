Noel León rescata un octavo lugar en Austria y sigue en la pelea de la Fórmula 2

El fin de semana de Noel León en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 2 dejó sensaciones encontradas. Después de conseguir el sábado la primera pole position de su trayectoria en la categoría, el piloto mexicano no pudo convertir esa ventaja en un resultado dentro del podio durante la carrera principal, aunque logró recuperarse para finalizar en el octavo lugar y mantenerse en la disputa por el campeonato. El regiomontano arrancó desde la primera posición en el circuito de Spielberg con la oportunidad de sumar una victoria importante. Durante los primeros metros conservó el liderato, pero la situación cambió rápidamente cuando su compañero de equipo, el búlgaro Nikola Tsolov, lanzó un ataque por la posición. En la maniobra, León terminó fuera de la pista, perdiendo varios lugares y quedando obligado a modificar por completo su estrategia.

El contacto también tuvo consecuencias en el rendimiento de su monoplaza y en el desgaste de los neumáticos. La degradación fue mayor de lo esperado, por lo que el equipo decidió adelantar la parada en boxes apenas en la séptima vuelta para montar un nuevo juego de llantas. La detención lo hizo regresar a la competencia en la posición 19, lejos de los primeros lugares y con la necesidad de remontar durante las más de 30 vueltas restantes de la Feature Race. A partir de ese momento comenzó una carrera distinta para el mexicano. Con un ritmo constante y aprovechando las estrategias del equipo Alessandros Racing, León fue recuperando terreno vuelta tras vuelta. Conforme avanzó la competencia logró superar a varios rivales hasta colocarse momentáneamente en el sexto sitio.

Sin embargo, cuando parecía tener opciones de acercarse al grupo que peleaba por el podio, el rendimiento del auto disminuyó. La pérdida de potencia le impidió mantener el ritmo de los líderes y terminó cediendo un par de posiciones en el cierre de la prueba. Finalmente cruzó la meta en el octavo puesto, resultado que le permitió sumar ocho puntos para el campeonato de pilotos. Con ese registro llegó a 62 unidades y conserva el quinto lugar de la clasificación general, aunque ahora se encuentra a 20 puntos del brasileño Rafael Câmara, tercero del campeonato. Más allá del desenlace de la carrera principal, el balance del fin de semana también dejó un aspecto positivo para el piloto mexicano. La pole position obtenida en Austria representó un hecho histórico en su trayectoria, ya que fue la primera que consigue tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3. Ese desempeño en clasificación confirmó el potencial del conjunto para competir por los primeros lugares durante el resto de la temporada, aunque en esta ocasión las circunstancias de la carrera impidieron convertir la velocidad mostrada en una visita al podio. Con varias fechas todavía por disputarse, León permanece entre los cinco mejores del campeonato y buscará aprovechar las siguientes rondas para reducir la diferencia con los pilotos que ocupan las primeras posiciones de la clasificación general.

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