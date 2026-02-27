Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026: rivales y camino de América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Toluca
La Liga MX ya conoce su panorama en la Concacaf Champions Cup 2026, con cruces ante clubes de la MLS y un duelo directo entre mexicanos que garantiza presencia en Cuartos de Final del torneo regional
La ronda de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 quedó oficialmente definida y el panorama para los clubes de la Liga MX presenta duelos de alta exigencia ante rivales de la MLS y, en un caso, un enfrentamiento directo entre mexicanos.
Rivales de los equipos mexicanos y cómo llegaron
El Toluca avanzó directamente a esta instancia como uno de los sembrados y ahora enfrentará al San Diego FC, conjunto de la Major League Soccer que eliminó a Pumas UNAM con un marcador global de 4-2 en la Primera Ronda.
Los Diablos Rojos llegan con la etiqueta de favoritos, respaldados por su reciente protagonismo en el futbol mexicano.
En una serie que garantiza presencia azteca en Cuartos de Final, Cruz Azul se medirá ante los Rayados de Monterrey.
La Máquina selló su pase tras superar al Vancouver FC, mientras que el club regiomontano hizo lo propio ante Xelajú MC de Guatemala, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.
Por su parte, el América chocará frente al Philadelphia Union, equipo estadounidense que avanzó con autoridad tras una contundente goleada global en su eliminatoria.
Las Águilas, con experiencia internacional y plantel amplio, buscarán imponer condiciones desde el duelo de Ida.
En otro cruce atractivo, Tigres UANL se verá las caras con el FC Cincinnati, conjunto que firmó una de las eliminatorias más abultadas de la fase previa al imponerse 13-0 en el global ante O&M FC.
El equipo felino intentará hacer valer su experiencia continental en una serie que luce exigente.
El resto de enfrentamientos en Octavos
Además de los duelos con participación mexicana, la ronda se completa con los siguientes cruces: LA Galaxy vs Mount Pleasant FA, Los Angeles FC vs LD Alajuelense, Nashville SC vs Inter Miami y Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders.
La presencia mayoritaria de clubes de la MLS marca un escenario competitivo para los representantes de México.
Con este panorama, la Liga MX vuelve a colocarse como protagonista en la Concacaf Champions Cup, torneo que otorga prestigio regional y un boleto al Mundial de Clubes, elevando la presión para los equipos mexicanos en busca del título.