Pato O’Ward en el nuevo videojuego de IndyCar: Todo lo que sabemos del lanzamiento oficial

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    Pato O’Ward en el nuevo videojuego de IndyCar: Todo lo que sabemos del lanzamiento oficial
    Pato O’Ward podrá ser seleccionado en el nuevo videojuego oficial de IndyCar. FOTO: ESPECIAL

El piloto mexicano formará parte de INDYCAR Racing The Game, título que llegará en 2027 para consolas y PC

Pato O’Ward llevará su velocidad de las pistas al mundo virtual, luego de confirmarse el lanzamiento de INDYCAR Racing The Game, el nuevo videojuego oficial de la categoría estadounidense que permitirá competir con los pilotos y monoplazas de la parrilla, incluido el mexicano de Arrow McLaren.

El título, desarrollado por iRacing Studios, llegará a comienzos de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC mediante Steam.

Su estreno está previsto durante la antesala de las 500 Millas de Indianápolis, una de las carreras más importantes del automovilismo mundial.

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Los jugadores podrán ponerse al volante del auto número 5 de Pato O’Ward y competir en óvalos, circuitos permanentes y trazados callejeros emblemáticos de la IndyCar.

La desarrolladora promete una experiencia realista que reproduzca la velocidad, precisión y exigencia técnica de la categoría.

El proyecto marcará además el regreso de un videojuego independiente de IndyCar después de más de dos décadas.

Por ahora no se han revelado los modos de juego, características en línea ni precio, información que será anunciada durante los próximos meses.

La presencia de O’Ward ampliará su impacto entre los aficionados mexicanos, quienes podrán manejar virtualmente el monoplaza del regiomontano y perseguir triunfos en escenarios como Indianápolis.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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