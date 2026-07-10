Pato O’Ward en el nuevo videojuego de IndyCar: Todo lo que sabemos del lanzamiento oficial

Pato O’Ward llevará su velocidad de las pistas al mundo virtual, luego de confirmarse el lanzamiento de INDYCAR Racing The Game, el nuevo videojuego oficial de la categoría estadounidense que permitirá competir con los pilotos y monoplazas de la parrilla, incluido el mexicano de Arrow McLaren.

El título, desarrollado por iRacing Studios, llegará a comienzos de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC mediante Steam.

Su estreno está previsto durante la antesala de las 500 Millas de Indianápolis, una de las carreras más importantes del automovilismo mundial.