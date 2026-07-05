Pato O’Ward gana en la Mid-Ohio de la IndyCar; primera victoria de la temporada

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    Pato O’Ward gana en la Mid-Ohio de la IndyCar; primera victoria de la temporada
    El piloto regiomontano Patricio ‘Pato’ O’Ward (Arrow McLaren) ganó este domingo el Gran Premio Honda Indy 200 en el circuito de Mid-Ohio. PATO O’WARD | X

“¿Y si sí? ¡Viva México!”, festejó el piloto regiomontano, quien suma su décima victoria en la categoría

El piloto regiomontano Patricio ‘Pato’ O’Ward (Arrow McLaren) ganó este domingo el Gran Premio Honda Indy 200 en el circuito de Mid-Ohio, tras un duelo con Christian Lundgaard; mientras que Àlex Palou, líder del campeonato, cruzó la meta en quinto lugar.

La de Mid-Ohio fue la primera victoria de la temporada para el piloto de Monterrey, desde el pasado 20 de julio de 2025 en Toronto, y la décima en su carrera en la Indycar, así como el podio número 33 en su trayectoria.

“Ha sido un año duro, sin duda. Creo que lo de hoy es el ejemplo perfecto de ejecución. Esperé el momento perfecto para adelantar y, a partir de ahí, simplemente controlamos la carrera. Los chicos estuvieron increíbles en los boxes”, dijo O’Ward para la prensa del Indy Car.

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¿Y SI SÍ, PATO?

“Este coche ha sido una delicia de conducir durante todo el fin de semana”, añadió O’Ward, que confió en completar una “barrida” mexicana este domingo con una victoria del ‘Tri’ frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

‘Pato’ O’Ward no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre el partido México vs Inglaterra de los Octavos de Final y le envió un mensaje a la Selección: “¿Y si sí? ¡Viva México ching*da!”.

Cabe destacar que el ciclista mexicano Isaac del Toro también logró enaltecer el nombre del país con una victoria en la segunda etapa del Tour de Francia.

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EL PODIO

El danés Christian Lundgaard, compañero de escudería de O’Ward en Arrow McLaren, y el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global) completaron el podio en Mid-Ohio.

Por su parte, Palou (Chip Ganassi), que salía desde la octava posición de la parrilla tras una mala sesión de clasificación, escaló hasta cruzar la meta en quinto lugar.

”Nos faltó un poco más de velocidad hoy. Empecé muy bien, muy cómodo con los neumáticos blandos, pero en cuanto montamos los primarios me costó seguir el ritmo”, explicó el piloto catalán.

“Un día complicado, intentando pelear, pero contento de que nuestra estrategia funcionara muy bien. Pasamos de la octava a la quinta posición, así que ya estoy pensando en la siguiente carrera”, añadió.

Palou sigue como líder del campeonato ahora con 404 puntos, a 56 de Kirkwood y 65 de Lundgaard. O’Ward es quinto con 310 puntos.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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