Pato O’Ward largará octavo en St. Petersburg en el arranque de la IndyCar 2026

El mexicano Patricio O’Ward comenzará la temporada 2026 de la IndyCar Series desde la octava posición, luego de una sesión de clasificación exigente en el trazado callejero del Firestone Grand Prix of St. Petersburg, disputado en Florida.

El piloto de Monterrey logró meterse al Fast 12, pero no consiguió redondear su mejor vuelta en el momento clave. Con un registro que lo dejó fuera de la pelea por el Fast Six, el integrante de Arrow McLaren partirá desde la cuarta fila en la carrera que abre el campeonato.

Problemas con el compuesto blando

Tras la sesión, O’Ward explicó que el principal obstáculo estuvo en la lectura y aprovechamiento de los neumáticos blandos, fundamentales en la fase decisiva de la qualy.

