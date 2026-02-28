Pato O’Ward largará octavo en St. Petersburg en el arranque de la IndyCar 2026

Automovilismo
/ 28 febrero 2026
    Pato O’Ward largará octavo en St. Petersburg en el arranque de la IndyCar 2026
    Pato O’Ward partirá desde la cuarta fila en St. Petersburg, Florida, tras una clasificación complicada con el compuesto blando en la primera fecha de la IndyCar 2026. FOTO: X/ARROW MCLAREN

El piloto mexicano de Arrow McLaren reconoció que aún no logran descifrar el mejor rendimiento del neumático blando en el circuito callejero de Florida

El mexicano Patricio O’Ward comenzará la temporada 2026 de la IndyCar Series desde la octava posición, luego de una sesión de clasificación exigente en el trazado callejero del Firestone Grand Prix of St. Petersburg, disputado en Florida.

El piloto de Monterrey logró meterse al Fast 12, pero no consiguió redondear su mejor vuelta en el momento clave. Con un registro que lo dejó fuera de la pelea por el Fast Six, el integrante de Arrow McLaren partirá desde la cuarta fila en la carrera que abre el campeonato.

Problemas con el compuesto blando

Tras la sesión, O’Ward explicó que el principal obstáculo estuvo en la lectura y aprovechamiento de los neumáticos blandos, fundamentales en la fase decisiva de la qualy.

TE PUEDE INTERESAR: México mantiene viva la Copa del Mundo de Clavados: Conade logra que World Aquatics acepte reprogramarla

Reconoció que el auto no respondió como esperaban cuando montaron el compuesto rojo y que aún deben entender mejor su comportamiento para maximizar el rendimiento a una vuelta.

El mexicano fue autocrítico al señalar que no han logrado descifrar del todo el mejor momento para atacar con ese neumático, especialmente desde la introducción de la tecnología híbrida en la categoría, factor que ha modificado la gestión energética y el balance general del monoplaza.

Objetivo: volver al Fast Six

El regiomontano dejó claro que su meta es meterse regularmente en el Fast Six (Q3), lo que le permitiría arrancar más adelante y tener mayores opciones estratégicas el domingo.

“Queremos estar peleando arriba desde la clasificación”, ha insistido el piloto, consciente de que en circuitos urbanos como St. Petersburg la posición en parrilla es determinante.

La pole position quedó en manos del neozelandés Scott McLaughlin, quien volvió a mostrar fortaleza en este escenario callejero.

Para O’Ward, el arranque de la temporada 2026 es clave en su aspiración por pelear el campeonato desde el inicio. Partir octavo no lo deja fuera de la lucha, pero sí lo obliga a ejecutar una carrera inteligente, aprovechar las ventanas de pits y evitar errores en un circuito donde los muros no perdonan.

