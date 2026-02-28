México mantiene viva la Copa del Mundo de Clavados: Conade logra que World Aquatics acepte reprogramarla

Deportes
28 febrero 2026
    México mantiene viva la Copa del Mundo de Clavados: Conade logra que World Aquatics acepte reprogramarla
    Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, confirmó que la Copa del Mundo de Clavados 2026 podría celebrarse en México tras acuerdo con World Aquatics. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Rommel Pacheco informó desde Ciudad de México que el evento internacional, originalmente programado en Zapopan, ya no está cancelado y entra en fase de reprogramación

La parada de la Copa del Mundo de Clavados 2026 que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, podría realizarse finalmente en México.

Así lo confirmó el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, quien informó que World Aquatics aceptó reprogramar el evento tras una serie de negociaciones.

La competencia había sido cancelada luego de una evaluación de riesgos derivada de la crisis de seguridad registrada en Jalisco, situación que generó alertas internacionales y restricciones de viaje.

El certamen formaba parte del circuito internacional rumbo a la Superfinal en Beijing, por lo que su suspensión impactaba directamente en la preparación y clasificación de los clavadistas.

A través de sus redes sociales, Pacheco aseguró que las gestiones dieron resultado y que el panorama cambió en favor de México.

“El evento ya no está cancelado y se encuentra en fase de reprogramación”, escribió el dirigente, subrayando que se trabaja de la mano con el organismo rector para definir nueva fecha y condiciones que garanticen la seguridad de atletas, entrenadores y oficiales.

El directivo también señaló que, además de analizar la posibilidad de mantener la sede en Jalisco, se estudian alternativas en otras entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, con el objetivo de asegurar la realización del evento en territorio nacional.

La eventual reprogramación representa un respiro para la delegación mexicana de clavados, una de las disciplinas históricamente más exitosas del país en el ámbito internacional.

De concretarse, México mantendría su presencia en el calendario oficial de World Aquatics y reforzaría su papel como sede habitual de competencias de alto nivel en deportes acuáticos.

