México mantiene viva la Copa del Mundo de Clavados: Conade logra que World Aquatics acepte reprogramarla

La parada de la Copa del Mundo de Clavados 2026 que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, podría realizarse finalmente en México.

Así lo confirmó el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, quien informó que World Aquatics aceptó reprogramar el evento tras una serie de negociaciones.

La competencia había sido cancelada luego de una evaluación de riesgos derivada de la crisis de seguridad registrada en Jalisco, situación que generó alertas internacionales y restricciones de viaje.

El certamen formaba parte del circuito internacional rumbo a la Superfinal en Beijing, por lo que su suspensión impactaba directamente en la preparación y clasificación de los clavadistas.

A través de sus redes sociales, Pacheco aseguró que las gestiones dieron resultado y que el panorama cambió en favor de México.

“El evento ya no está cancelado y se encuentra en fase de reprogramación”, escribió el dirigente, subrayando que se trabaja de la mano con el organismo rector para definir nueva fecha y condiciones que garanticen la seguridad de atletas, entrenadores y oficiales.