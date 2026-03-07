Pato O’Ward roza el podio y finaliza cuarto en las 250 Millas de Phoenix de la IndyCar

El piloto mexicano Pato O’Ward tuvo una actuación destacada en la segunda fecha de la temporada 2026 de la IndyCar, luego de finalizar en cuarta posición en las 250 Millas de Phoenix, una carrera marcada por estrategias agresivas y constantes cambios en el orden durante el cierre. La competencia, disputada en el Phoenix Raceway de Arizona, se corrió a 250 vueltas en un óvalo de una milla, en el regreso de la categoría a este circuito por primera vez desde 2018. El triunfo fue para el estadounidense Josef Newgarden, piloto del equipo Penske, quien protagonizó una remontada espectacular tras apostar por una estrategia distinta en pits durante la recta final. TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

El podio lo completaron Kyle Kirkwood, de Andretti Global, en el segundo lugar, y David Malukas, también de Penske, en la tercera posición. O’Ward, integrante de Arrow McLaren, también arriesgó con una parada adicional para montar neumáticos frescos y buscar el triunfo en los últimos giros. Sin embargo, aunque logró mantenerse peleando en el grupo de punta, las llantas no le alcanzaron para superar a los tres líderes y cruzó la meta en la cuarta posición. Con este resultado, el regiomontano suma puntos importantes en el campeonato y se ubica cuarto en la clasificación general con 63 unidades, por detrás de Newgarden (78), Kirkwood (73) y Scott McLaughlin (66), tras las dos primeras carreras de la temporada.

El inicio del 2026 ha sido consistente para el mexicano, ya que en la primera fecha del calendario, disputada en St. Petersburg, también logró terminar dentro del top cinco al finalizar en la quinta posición. De esta forma, O’Ward mantiene un arranque competitivo en la IndyCar y se perfila como uno de los pilotos que buscarán pelear por las primeras posiciones del campeonato conforme avance el calendario de la categoría.

