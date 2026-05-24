Pato O’Ward se queda cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis

El mexicano Pato O’Ward volvió a quedarse cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis, luego de finalizar en el cuarto lugar de la edición 110 de la carrera más importante de la IndyCar, en una competencia marcada por los cambios de posición en las vueltas finales y un cierre apretado entre los punteros. El piloto regiomontano peleó por la victoria hasta el tramo decisivo del recorrido, incluso después de haber tomado el liderato cuando faltaban 24 vueltas para la bandera a cuadros. Durante varios momentos de la competencia, el mexicano se mantuvo entre los autos más rápidos de la pista y volvió a colocarse como contendiente real al triunfo en el óvalo de Indianápolis.

Sin embargo, el sueco Felix Rosenqvist logró recuperar la primera posición a 15 vueltas del final y ya no soltó el mando para quedarse con la victoria por primera vez en su carrera dentro de las 500 Millas de Indianápolis.

Detrás del ganador, la pelea por los lugares del podio también se mantuvo abierta hasta los últimos giros. David Malukas y Scott McLaughlin aprovecharon el cierre accidentado para superar a O’Ward y terminar segundo y tercero, respectivamente. La carrera cambió de ritmo en la parte final tras un choque ocurrido cuando restaban ocho vueltas. Aunque el incidente abrió la posibilidad de una reanudación con oportunidades para atacar el liderato, el mexicano ya no pudo recuperar posiciones y terminó fuera de los tres primeros lugares. A pesar del resultado, O’Ward volvió a mostrar consistencia en Indianápolis, un circuito donde se ha convertido en uno de los protagonistas recurrentes en años recientes. El piloto de Monterrey ya había terminado segundo en las ediciones de 2022 y 2024, además de conseguir un tercer lugar en 2025, resultados que lo mantienen como uno de los competidores más constantes de la prueba. Durante buena parte de la carrera, el mexicano administró el ritmo y se mantuvo en el grupo puntero. En distintos periodos logró colocarse al frente y respondió en los reinicios, donde las maniobras en tráfico fueron determinantes para mantenerse en la pelea.

La actuación también confirmó el buen momento que atraviesa dentro de la IndyCar, donde ha logrado consolidarse como uno de los pilotos más competitivos de la categoría. Aunque esta vez no pudo concretar la victoria, volvió a estar cerca en una pista que históricamente ha representado uno de los mayores retos para cualquier piloto. Con el cuarto lugar, O’Ward sumó otro resultado destacado en Indianápolis, aunque nuevamente quedó la sensación de que el triunfo estuvo al alcance. Mientras Rosenqvist celebró su primera conquista en la prueba, el mexicano terminó una vez más entre los protagonistas de una carrera que se definió hasta las últimas vueltas.

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