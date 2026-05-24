Pato O’Ward se queda cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/
    Pato O’Ward se queda cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis
    Pato O’Ward se mantuvo entre los líderes durante gran parte de las 500 Millas de Indianápolis. FOTO: AP

El mexicano lideró en la parte final de las 500 Millas, pero perdió posiciones en las últimas vueltas y terminó cuarto, mientras Felix Rosenqvist conquistó por primera vez la histórica carrera

El mexicano Pato O’Ward volvió a quedarse cerca del podio en las 500 Millas de Indianápolis, luego de finalizar en el cuarto lugar de la edición 110 de la carrera más importante de la IndyCar, en una competencia marcada por los cambios de posición en las vueltas finales y un cierre apretado entre los punteros.

El piloto regiomontano peleó por la victoria hasta el tramo decisivo del recorrido, incluso después de haber tomado el liderato cuando faltaban 24 vueltas para la bandera a cuadros. Durante varios momentos de la competencia, el mexicano se mantuvo entre los autos más rápidos de la pista y volvió a colocarse como contendiente real al triunfo en el óvalo de Indianápolis.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/vas-a-ir-saltillo-soccer-y-la-tribu-definen-el-titulo-de-liga-tdp-en-el-olimpico-DD20895336

Sin embargo, el sueco Felix Rosenqvist logró recuperar la primera posición a 15 vueltas del final y ya no soltó el mando para quedarse con la victoria por primera vez en su carrera dentro de las 500 Millas de Indianápolis.

Detrás del ganador, la pelea por los lugares del podio también se mantuvo abierta hasta los últimos giros. David Malukas y Scott McLaughlin aprovecharon el cierre accidentado para superar a O’Ward y terminar segundo y tercero, respectivamente.

La carrera cambió de ritmo en la parte final tras un choque ocurrido cuando restaban ocho vueltas. Aunque el incidente abrió la posibilidad de una reanudación con oportunidades para atacar el liderato, el mexicano ya no pudo recuperar posiciones y terminó fuera de los tres primeros lugares.

A pesar del resultado, O’Ward volvió a mostrar consistencia en Indianápolis, un circuito donde se ha convertido en uno de los protagonistas recurrentes en años recientes. El piloto de Monterrey ya había terminado segundo en las ediciones de 2022 y 2024, además de conseguir un tercer lugar en 2025, resultados que lo mantienen como uno de los competidores más constantes de la prueba.

Durante buena parte de la carrera, el mexicano administró el ritmo y se mantuvo en el grupo puntero. En distintos periodos logró colocarse al frente y respondió en los reinicios, donde las maniobras en tráfico fueron determinantes para mantenerse en la pelea.

La actuación también confirmó el buen momento que atraviesa dentro de la IndyCar, donde ha logrado consolidarse como uno de los pilotos más competitivos de la categoría. Aunque esta vez no pudo concretar la victoria, volvió a estar cerca en una pista que históricamente ha representado uno de los mayores retos para cualquier piloto.

Con el cuarto lugar, O’Ward sumó otro resultado destacado en Indianápolis, aunque nuevamente quedó la sensación de que el triunfo estuvo al alcance. Mientras Rosenqvist celebró su primera conquista en la prueba, el mexicano terminó una vez más entre los protagonistas de una carrera que se definió hasta las últimas vueltas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados
IndyCar Series

Localizaciones


Indianapolis

Personajes


Patricio O'Ward

Organizaciones


NTT IndyCar Series

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Las azulcrema son el primer equipo mexicano en conquistar el título.

América Femenil conquista la Concacaf W Champions Cup tras vencer a Washington Spirit
Entre asadores, música y sabor, familias disfrutan del Cabrito Fest en Saltillo

Entre asadores, música y sabor, familias disfrutan del Cabrito Fest en Saltillo
Claudia Sheinbaum apoyó la propuesta de Ricardo Monreal para invalidar elecciones con intervención extranjera.

Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera
Elementos de la Marina aseguraron armas largas, explosivos y equipo táctico tras repeler una agresión armada en El Rosario, Sinaloa.

Marina detiene a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos tras enfrentamiento en Sinaloa
Autoridades de Querétaro detuvieron a un estudiante señalado por el homicidio de su compañero ocurrido cerca de una secundaria en Ezequiel Montes.

Estudiante muere apuñalado tras riña afuera de secundaria en Querétaro; compañero fue detenido
Maru Campos es citada por la FGR para comparecer ante su caso con respecto al CIA

‘Persecución política’ acusa Maru Campos tras ser citada por la FGR
Trump canceló planes de fin de semana en Nueva Jersey para dar seguimiento a negociaciones con Teherán en Washington.

Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán
El juez Clarence Thomas, derecha, toma juramento a Kevin Warsh, izquierda, como presidente de la Reserva Federal, ante la mirada de su esposa, Jane Lauder, en la Sala Este de la Casa Blanca.

Kevin Warsh toma juramento como nuevo presidente de la FED; se compromete a promover estabilidad de precios