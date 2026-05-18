Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis

El mexicano Pato O’Ward vivió momentos de tensión durante la práctica 7 de las 500 Millas de Indianápolis, luego de verse involucrado en un accidente múltiple provocado por Alexander Rossi en el Indianapolis Motor Speedway. El incidente ocurrió en la curva 2 del histórico óvalo de 2.5 millas, cuando Rossi perdió el control de su monoplaza número 20 y se impactó contra el muro. La situación generó una carambola en la que también terminó involucrado O’Ward, quien circulaba a pocos metros del choque inicial.

El regiomontano intentó esquivar el auto accidentado, pero la velocidad y las condiciones del momento impidieron evitar el contacto. Su monoplaza número 5 derrapó y terminó golpeando el vehículo de Rossi, provocando daños importantes en su auto de cara a la carrera del próximo domingo.

Segundos después, el francés Romain Grosjean también se sumó al accidente. El piloto del auto 18 no logró evitar la zona del impacto y terminó chocando contra el muro donde Rossi había quedado detenido. Pese a lo aparatoso del accidente, los tres pilotos salieron sin lesiones de gravedad. O’Ward fue revisado por el cuerpo médico de INDYCAR y posteriormente liberado, al igual que Grosjean. Tras el incidente, el mexicano explicó en declaraciones a Fox que simplemente se encontró “en el lugar incorrecto en el momento incorrecto”, además de reconocer que, a la velocidad en la que circulaban, resultó imposible reaccionar a tiempo para evitar el contacto.

Por su parte, la directora médica de INDYCAR, la doctora Julia Vaizer, informó que Rossi se encontraba despierto, consciente y de buen ánimo mientras era sometido a evaluaciones en el centro médico del circuito. Ahora, el equipo de O’Ward evaluará los daños de su auto para determinar si podrá competir con el mismo monoplaza o si deberá recurrir al vehículo de repuesto para las 500 Millas de Indianápolis, competencia en la que se espera que arranque desde la sexta posición.

Publicidad