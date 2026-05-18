Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis

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    Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis
    Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El mexicano Pato O’Ward se vio involucrado en un accidente múltiple durante una práctica de las 500 Millas de Indianápolis

El mexicano Pato O’Ward vivió momentos de tensión durante la práctica 7 de las 500 Millas de Indianápolis, luego de verse involucrado en un accidente múltiple provocado por Alexander Rossi en el Indianapolis Motor Speedway.

El incidente ocurrió en la curva 2 del histórico óvalo de 2.5 millas, cuando Rossi perdió el control de su monoplaza número 20 y se impactó contra el muro. La situación generó una carambola en la que también terminó involucrado O’Ward, quien circulaba a pocos metros del choque inicial.

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El regiomontano intentó esquivar el auto accidentado, pero la velocidad y las condiciones del momento impidieron evitar el contacto. Su monoplaza número 5 derrapó y terminó golpeando el vehículo de Rossi, provocando daños importantes en su auto de cara a la carrera del próximo domingo.

Segundos después, el francés Romain Grosjean también se sumó al accidente. El piloto del auto 18 no logró evitar la zona del impacto y terminó chocando contra el muro donde Rossi había quedado detenido.

Pese a lo aparatoso del accidente, los tres pilotos salieron sin lesiones de gravedad. O’Ward fue revisado por el cuerpo médico de INDYCAR y posteriormente liberado, al igual que Grosjean.

Tras el incidente, el mexicano explicó en declaraciones a Fox que simplemente se encontró “en el lugar incorrecto en el momento incorrecto”, además de reconocer que, a la velocidad en la que circulaban, resultó imposible reaccionar a tiempo para evitar el contacto.

Por su parte, la directora médica de INDYCAR, la doctora Julia Vaizer, informó que Rossi se encontraba despierto, consciente y de buen ánimo mientras era sometido a evaluaciones en el centro médico del circuito.

Ahora, el equipo de O’Ward evaluará los daños de su auto para determinar si podrá competir con el mismo monoplaza o si deberá recurrir al vehículo de repuesto para las 500 Millas de Indianápolis, competencia en la que se espera que arranque desde la sexta posición.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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