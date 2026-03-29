Pato O’Ward sufre en el Barber Motorsports Park: El amargo puesto 17 del mexicano en la IndyCar 2026

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Automovilismo
/ 29 marzo 2026
    Pato O’Ward sufre en el Barber Motorsports Park: El amargo puesto 17 del mexicano en la IndyCar 2026
    Pato O’Ward tuvo una tarde cuesta arriba en Barber Motorsports Park y cerró en el lugar 17 del Gran Premio de Alabama, en una fecha complicada para el piloto mexicano de Arrow McLaren. FOTO: X/ARROW MCLAREN

El mexicano Patricio O’Ward vivió una jornada complicada en Barber Motorsports Park, en Birmingham, Alabama, donde pasó del puesto 12 de salida al lugar 17 en una carrera dominada por Alex Palou

Pato O’Ward no encontró ritmo este domingo en el Gran Premio de Alabama y cerró una carrera para el olvido al finalizar en la posición 17 dentro de la cuarta fecha de la temporada 2026 de la IndyCar Series, celebrada en Barber Motorsports Park, en Birmingham.

El piloto mexicano de Arrow McLaren había partido desde el sitio 12 de la parrilla, pero terminó cediendo terreno en una competencia que se le complicó de principio a fin.

La prueba fue dominada por el español Alex Palou, quien volvió a imponer condiciones en el trazado de Alabama y se quedó con la victoria con margen amplio sobre sus perseguidores.

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En contraste, O’Ward quedó lejos de la pelea por el Top 10 y acabó una vuelta de desgaste en la zona media-baja del clasificador, cruzando la meta a poco más de un minuto del liderato tras completar las 90 vueltas del recorrido.

El resultado representa un golpe para el arranque sólido que había construido el regiomontano en las primeras carreras del calendario.

Antes de Alabama, la propia IndyCar destacaba que O’Ward era uno de los pocos pilotos con presencia constante entre los mejores puestos en este inicio de campaña, pero esta vez el desempeño del auto número 5 no alcanzó para sostener esa tendencia.

Aun con este tropiezo, Pato se mantiene en zona relevante dentro del campeonato. Tras la carrera de Barber, el mexicano aparece en el sexto lugar de la clasificación general con 106 puntos, todavía con margen para mantenerse en la pelea en una temporada que apenas comienza, aunque ahora con la presión de recuperar terreno en la siguiente parada del serial.

Para México, la actuación de O’Ward en Alabama dejó un sabor amargo por tratarse de uno de los nombres más seguidos del automovilismo nacional y por el impulso mediático que suele generar cada fin de semana en IndyCar.

Esta vez, sin embargo, el trazado de Barber no fue aliado del piloto de Arrow McLaren, que deberá pasar rápido la página para reencontrarse con los puestos protagonistas en la próxima fecha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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