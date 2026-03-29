Kimi Antonelli hace historia en el GP de Japón 2026: ¿Qué pasó con Checo Pérez en Suzuka?

Kimi Antonelli confirmó en el Gran Premio de Japón que su irrupción en la Fórmula 1 ya es una realidad de peso. El piloto italiano de Mercedes conquistó este domingo en Suzuka su segunda carrera consecutiva, luego de aprovechar una estrategia precisa y un periodo de safety car que terminó por abrirle el camino al triunfo. Con ello, además de consolidar su gran arranque de campaña, se convirtió en el piloto más joven en asumir el liderato del Mundial de Automovilismo. La victoria de Antonelli tuvo un valor especial por el contexto. El italiano, de apenas 19 años, partió desde la pole position, pero en el arranque perdió terreno hasta caer al sexto puesto.

Sin embargo, Mercedes recompuso la carrera con buen ritmo y una parada oportuna tras el fuerte accidente de Oliver Bearman, situación que permitió al joven europeo recuperar la punta y encaminarse a un triunfo sólido en territorio japonés. Terminó con amplia ventaja sobre Oscar Piastri, mientras Charles Leclerc completó el podio. El resultado no solo confirmó el gran momento de Antonelli, sino que reforzó su candidatura como la nueva figura del serial. Con esta racha de dos victorias al hilo, el italiano se convirtió en el primer piloto de su país en ganar carreras consecutivas en la F1 desde Alberto Ascari en 1953.

Además, quedó al frente del campeonato con nueve puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, en un inicio de temporada que ha puesto a Mercedes como el equipo a seguir. En contraste, el domingo fue complicado para Sergio “Checo” Pérez. El mexicano, ahora piloto de Cadillac en la temporada 2026, concluyó en la posición 17 tras una competencia cuesta arriba en Suzuka. Pérez ya había arrancado desde el puesto 19, y no logró remontar lo suficiente para meterse en la pelea por unidades, en una jornada que volvió a evidenciar las dificultades del tapatío y de su escudería en este arranque del campeonato.

Así, el GP de Japón dejó dos lecturas claras para la afición de la Fórmula 1 en México y el mundo: el nacimiento definitivo de un nuevo líder en Kimi Antonelli y otra tarde cuesta arriba para Checo Pérez. Mientras Mercedes celebra el ascenso meteórico de su joya italiana, el mexicano deberá buscar una pronta reacción en las siguientes fechas.

Publicidad