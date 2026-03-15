¡Pato O’Ward es Top 3! El mexicano brilla en Arlington y acecha el liderato de IndyCar 2026

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Automovilismo
/ 15 marzo 2026
    ¡Pato O’Ward es Top 3! El mexicano brilla en Arlington y acecha el liderato de IndyCar 2026
    Pato O’Ward terminó quinto en el GP de Arlington 2026 y escaló al tercer lugar del campeonato de IndyCar, manteniéndose como uno de los protagonistas del serial en Estados Unidos. FOTO: ARROW MCLAREN/X

El piloto mexicano volvió a sumar fuerte en Estados Unidos al terminar quinto en el GP de Arlington, resultado que lo coloca en el tercer puesto de la clasificación general de la IndyCar

Pato O’Ward mantuvo el paso competitivo en el arranque de la temporada 2026 de la IndyCar. El regiomontano finalizó en la quinta posición del Java House Grand Prix of Arlington, una carrera que marcó la primera visita de la categoría a este trazado callejero de Texas y en la que el triunfo quedó en manos de Kyle Kirkwood.

Alex Palou cruzó segundo, Will Power fue tercero y Marcus Ericsson terminó cuarto, justo por delante del mexicano de Arrow McLaren.

Aunque no pudo pelear por el podio en el cierre, el resultado volvió a ser valioso para O’Ward en la lucha por el campeonato.

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Tras la carrera de Arlington, la clasificación general ubica al mexicano en el tercer lugar con 93 puntos, empatado en unidades con Josef Newgarden, pero por delante de él en el orden oficial mostrado por la serie. El liderato quedó en poder de Kyle Kirkwood con 126, seguido por Alex Palou con 100.

El quinto sitio confirma además la regularidad que ha mostrado O’Ward en este inicio de campaña. En un campeonato tan cerrado como la IndyCar, mantenerse dentro del Top 5 suele ser clave para no perder terreno frente a los candidatos al título, y eso es justo lo que ha conseguido el mexicano luego de las primeras tres fechas del calendario.

Arlington no representó una explosión de puntos como una victoria o un podio, pero sí un golpe estratégico que lo mantiene metido de lleno en la conversación por el campeonato.

Para el automovilismo mexicano, el dato tiene peso extra. O’Ward se consolida como el latinoamericano mejor ubicado en la tabla y sostiene a Arrow McLaren en la pelea alta de la temporada, en un año en el que cada carrera comienza a marcar diferencias rumbo al mes de mayo y a la batalla por el título.

La siguiente parada de la IndyCar 2026 será el Children’s of Alabama Indy Grand Prix en Barber Motorsports Park, programado para el 29 de marzo, una nueva oportunidad para que Pato O’Ward intente dar el salto al podio y recortar distancia con Kirkwood y Palou en la clasificación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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