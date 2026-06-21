Pato O’Ward y Daniel Suárez rescatan puntos en IndyCar y NASCAR
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Patricio terminó 12 en Road America dentro de IndyCar, mientras Dani cerró 13 en la NASCAR Cup Series y sumó puntos clave
Pato O’Ward y Daniel Suárez vivieron una jornada de resistencia para el automovilismo mexicano. Sin podio, pero con puntos importantes, ambos cerraron en la zona media de sus competencias: el regiomontano de Arrow McLaren fue 12 en el XPEL Grand Prix de Road America de IndyCar, mientras que el piloto de Spire Motorsports terminó 13 en la NASCAR Cup Series, dentro del Anduril 250 disputado en el callejero de San Diego.
Para O’Ward, la carrera en Elkhart Lake dejó una sensación agridulce. El mexicano había mostrado velocidad desde la previa, incluso con ritmo para ilusionar a Arrow McLaren, pero el domingo no encontró la ventana necesaria para pelear por el Top 10.
En una prueba de 55 vueltas, marcada por estrategia, tráfico y un cierre bajo bandera amarilla, Pato cruzó la meta en el puesto 12, a 9.0912 segundos del ganador Christian Lundgaard, su compañero de equipo, quien firmó una remontada espectacular desde el fondo de la parrilla.
El resultado evita un golpe mayor para O’Ward en el campeonato de IndyCar, aunque también prolonga su búsqueda de un podio en una temporada en la que ha tenido destellos de velocidad, pero no la recompensa esperada.
Road America volvió a ser un desafío de precisión: David Malukas fue segundo, Will Power completó el podio y Álex Palou, líder del serial, rescató un quinto lugar.
En NASCAR, Daniel Suárez también sacó adelante una jornada de supervivencia. El mexicano largó sexto en el Anduril 250, celebrado en Naval Base Coronado, y finalizó 13 en la Cup Series.
Aunque no pudo sostenerse entre los diez primeros, sumó 28 puntos y mantuvo presencia en la parte alta del campeonato, donde aparece octavo con 478 unidades.
El balance para los mexicanos no fue de celebración, pero sí de resistencia competitiva. Pato O’Ward cerró 12 en Road America y Daniel Suárez fue 13 en San Diego, dos resultados que mantienen activos a los representantes de México en IndyCar y NASCAR, justo en una campaña donde cada punto puede pesar rumbo a la definición.