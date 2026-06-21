Pato O’Ward y Daniel Suárez rescatan puntos en IndyCar y NASCAR

Pato O’Ward y Daniel Suárez vivieron una jornada de resistencia para el automovilismo mexicano. Sin podio, pero con puntos importantes, ambos cerraron en la zona media de sus competencias: el regiomontano de Arrow McLaren fue 12 en el XPEL Grand Prix de Road America de IndyCar, mientras que el piloto de Spire Motorsports terminó 13 en la NASCAR Cup Series, dentro del Anduril 250 disputado en el callejero de San Diego.

Para O’Ward, la carrera en Elkhart Lake dejó una sensación agridulce. El mexicano había mostrado velocidad desde la previa, incluso con ritmo para ilusionar a Arrow McLaren, pero el domingo no encontró la ventana necesaria para pelear por el Top 10.

En una prueba de 55 vueltas, marcada por estrategia, tráfico y un cierre bajo bandera amarilla, Pato cruzó la meta en el puesto 12, a 9.0912 segundos del ganador Christian Lundgaard, su compañero de equipo, quien firmó una remontada espectacular desde el fondo de la parrilla.