Manuel Neuer: entre la gloria eterna y una marca que persigue al gigante alemán

La cifra lo coloca dentro de un selecto grupo de arqueros históricos que encadenaron largas secuencias permitiendo anotaciones en la máxima competición del futbol internacional. El listado es encabezado por el mexicano Antonio Carbajal , quien recibió gol en 10 partidos consecutivos entre los Mundiales de 1950 y 1962 , una marca que sigue siendo el récord absoluto.

Sin embargo, mientras continúa acumulando récords, el legendario guardameta alemán carga también con una estadística poco favorable que ha llamado la atención durante el Mundial de 2026. Neuer suma ya ocho partidos consecutivos en fases finales mundialistas recibiendo al menos un gol , una racha que se remonta a Rusia 2018 y que permanece vigente.

Manuel Neuer sigue escribiendo capítulos en la historia de las Copas del Mundo. A sus 40 años, el capitán de Alemania alcanzó una marca que parecía reservada para la eternidad: convertirse en el portero con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 21 apariciones , superando al francés Hugo Lloris y consolidando un legado que transformó la forma de entender la posición.

Por detrás del legendario mexicano aparece el sueco Thomas Ravelli, con una secuencia de nueve encuentros consecutivos entre Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En el siguiente escalón figura ahora Neuer, quien comparte la tercera posición con otros referentes históricos del arco mundialista.

El alemán igualó las marcas registradas por el húngaro Gyula Grosics, el belga Jean-Marie Pfaff y el mexicano Jorge Campos, todos ellos con ocho partidos consecutivos recibiendo al menos una anotación en Copas del Mundo.

La racha adquiere una dimensión aún más llamativa al revisar el último partido en el que Neuer logró mantener su portería imbatida en un Mundial. Para encontrarlo es necesario remontarse hasta el 13 de julio de 2014, cuando Alemania derrotó a Argentina en la Final disputada en el estadio Maracaná y conquistó su cuarto campeonato mundial.

Desde aquella noche gloriosa en Río de Janeiro, el guardameta no ha vuelto a completar un encuentro sin recibir gol en una fase final mundialista. Han pasado más de una década y varios torneos sin que el alemán pueda repetir una actuación con el arco en cero en la Copa del Mundo.

Pese a ello, el peso de su carrera trasciende cualquier estadística puntual. Neuer es considerado uno de los futbolistas que revolucionaron la posición de guardameta. Su capacidad para jugar lejos de la portería, anticipar acciones y participar en la construcción ofensiva convirtió la figura del “arquero líbero” en una referencia para las nuevas generaciones.

Su más reciente récord llegó en el encuentro entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente al Mundial de 2026. Con su aparición como titular, alcanzó los 21 partidos mundialistas, dejando atrás los 20 encuentros que compartía con Hugo Lloris.

La marca había sido igualada días antes durante la contundente victoria alemana por 7-1 sobre Curazao, resultado que además confirmó el buen inicio del equipo dirigido por Julian Nagelsmann en la justa celebrada en Norteamérica.

El logro refleja mucho más que permanencia. Significa mantenerse competitivo durante más de tres lustros en la élite internacional, algo al alcance de muy pocos futbolistas y todavía menos porteros.

Neuer disputa actualmente su quinta Copa del Mundo, después de haber estado presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Durante el actual torneo también rompió otra barrera histórica al convertirse, con 40 años y 79 días, en el jugador alemán de mayor edad en participar en una gran competición internacional, superando una marca que pertenecía a Lothar Matthäus.

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Su presencia en el Mundial incluso parecía improbable hace algunos meses. Tras la Eurocopa de 2024, Neuer había anunciado el final de su etapa con la selección alemana y todo apuntaba a que su ciclo internacional había concluido.

Sin embargo, Julian Nagelsmann decidió apostar nuevamente por él. El seleccionador recuperó al veterano arquero para la Copa del Mundo y le devolvió la titularidad, una decisión que desplazó a Oliver Baumann y generó un intenso debate en Alemania.

La discusión giró en torno a una pregunta recurrente en el futbol: ¿debe prevalecer la experiencia de una leyenda o el presente competitivo de las nuevas generaciones? Nagelsmann eligió confiar en la jerarquía y el liderazgo de quien ha sido durante más de una década el rostro de la selección alemana.

Los números respaldan esa confianza. Más allá de la racha de goles recibidos, Neuer continúa siendo uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente del combinado germano y uno de los referentes indiscutibles del futbol moderno.

Su historia con Alemania comenzó en junio de 2009, cuando debutó en una victoria por 7-2 sobre Emiratos Árabes Unidos. Apenas un año después, una lesión de René Adler le abrió las puertas de la titularidad en Sudáfrica 2010.