Rayo McQueen llega a Monza: así rodará en el GP de Italia 2026

Rayo McQueen saltará de la pantalla al asfalto del GP de Italia 2026. El protagonista de Cars dará una vuelta de honor en el circuito de Monza durante las actividades del fin de semana del 4 al 6 de septiembre, como parte de los festejos por los 20 años de la franquicia de Disney y Pixar.

La Fórmula 1 confirmó que el personaje tendrá una aparición especial con una imagen renovada. Su participación será de exhibición: no competirá contra los pilotos de la parrilla ni disputará puntos del campeonato.

¿QUÉ HARÁ RAYO MCQUEEN EN MONZA?

Además del recorrido de McQueen, el safety car oficial lucirá una decoración exclusiva inspirada en Cars. El vehículo elegido es el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, presentado esta temporada en el Gran Premio de Hungría.