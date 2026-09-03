Rayo McQueen llega a Monza: así rodará en el GP de Italia 2026
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La Fórmula 1 celebrará los 20 años de Cars con una exhibición especial y un auto de seguridad decorado con motivos de la película
Rayo McQueen saltará de la pantalla al asfalto del GP de Italia 2026. El protagonista de Cars dará una vuelta de honor en el circuito de Monza durante las actividades del fin de semana del 4 al 6 de septiembre, como parte de los festejos por los 20 años de la franquicia de Disney y Pixar.
La Fórmula 1 confirmó que el personaje tendrá una aparición especial con una imagen renovada. Su participación será de exhibición: no competirá contra los pilotos de la parrilla ni disputará puntos del campeonato.
¿QUÉ HARÁ RAYO MCQUEEN EN MONZA?
Además del recorrido de McQueen, el safety car oficial lucirá una decoración exclusiva inspirada en Cars. El vehículo elegido es el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, presentado esta temporada en el Gran Premio de Hungría.
Así, Monza reunirá dos atractivos distintos: la réplica del siete veces campeón de la Copa Pistón, dentro del universo de la película, y el automóvil de seguridad que acompañará la actividad de la categoría.
La celebración coincide con el Día de Rayo McQueen, el 5 de septiembre. Los aficionados encontrarán en el circuito una colección de ropa, accesorios y autos a escala de Mattel; algunos productos también estarán disponibles en las tiendas digitales oficiales.
COLAPINTO YA SE ENCONTRÓ CON MCQUEEN
La presencia del personaje ya provocó reacciones en el paddock. Franco Colapinto se acercó a conocer la réplica y preguntó si podía manejarla, en un video difundido por Alpine. Mientras observaba el auto, derramó agua del termo que llevaba y se alejó entre risas.
El encuentro añadió un momento de humor a la previa del Gran Premio de Italia y mostró el entusiasmo del argentino por uno de los personajes más reconocibles del cine de automovilismo.
La visita forma parte de Fuel the Magic, la alianza entre Disney y la Fórmula 1, ampliada hasta finales de 2028.
El acuerdo incorpora por primera vez a Cars y busca acercar el campeonato a nuevas generaciones mediante experiencias que conecten la pista con sus historias favoritas.