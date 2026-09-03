Toros de Tijuana aplasta a Sultanes y avanza a la Serie del Rey 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Toros de Tijuana aplasta a Sultanes y avanza a la Serie del Rey 2026
    Toros de Tijuana conquistó el campeonato de la Zona Norte tras vencer 10-1 a Sultanes y cerrar la eliminatoria en cinco juegos. FOTO: X/TOROS DE TIJUANA

Hernán Pérez conectó un grand slam por segunda noche consecutiva y Gilberto Celestino produjo cuatro carreras para impulsar a los fronterizos

Toros de Tijuana regresó a la pelea por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol. Derrotó 10-1 a Sultanes de Monterrey en el Juego 5 de la Final del Norte, cerró la eliminatoria por 4-1 y se convirtió en el primer invitado a la Serie del Rey 2026.

El equipo de Roberto Kelly resolvió el encuentro desde la primera entrada en el Walmart Park. Con dos outs y las bases llenas, Hernán Pérez castigó a Manny Bañuelos y conectó un grand slam para adelantar 4-0 a los visitantes. El venezolano repitió la hazaña conseguida una noche antes.

Monterrey respondió con un rodado de Harold Ramírez que permitió anotar a Gustavo Núñez, pero esa fue toda su producción.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/hormiga-gonzalez-brilla-con-gol-y-asistencia-en-olympiacos-AA23235063

Tijuana recuperó la carrera en el segundo episodio, cuando Gilberto Celestino llegó a salvo en jugada de selección y Jonathan Guzmán cruzó el plato para el 5-1.

Toros convierte el Juego 5 en una paliza

Después de tres entradas sin movimiento, Celestino produjo en el sexto rollo con un sencillo que impulsó a Tomás Telis. El jardinero terminó como otra figura del duelo al remolcar cuatro carreras, incluidas dos con un doblete en el octavo inning.

Los astados completaron el castigo en el noveno capítulo. Franchy Cordero anotó tras un lanzamiento descontrolado y Telis empujó a Phillip Evans con una rola al cuadro para sellar el 10-1.

Adonis Medina respaldó la ofensiva con cinco episodios, cuatro imparables, una carrera y tres ponches. El bullpen fronterizo no permitió más daño.

Tijuana buscará su tercera corona de la LMB

El boleto confirma el dominio de Toros en 2026. Tijuana terminó la fase regular con la mejor marca de la Zona Norte, 60 triunfos y 31 derrotas, y después eliminó por 4-1 a Algodoneros de Unión Laguna, Charros de Jalisco y Sultanes.

Será la cuarta Serie del Rey de la franquicia. Los bureles fueron subcampeones ante Pericos de Puebla en 2016, cobraron revancha frente al mismo rival en 2017 y conquistaron su segundo título contra Leones de Yucatán en 2021, tras remontar un 0-3.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/rayados-elimina-al-america-en-penales-y-va-por-toluca-en-la-final-de-leagues-cup-CH23241452

Ahora, Toros espera al campeón del Sur, que saldrá del duelo entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla. Los tabasqueños mandan 2-1. La Serie del Rey está programada para comenzar el 8 de septiembre, con Tijuana decidido a sumar su tercer campeonato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


LMB
Sultanes de Monterrey
Toros de Tijuana

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Atracón económico

Atracón económico
NosotrAs: La báscula como frontera, notas sobre la cuerpa, el plato y el mandato

NosotrAs: La báscula como frontera, notas sobre la cuerpa, el plato y el mandato
Lo anterior significa que para la compra de su segundo departamento Carlos Ulloa debió tener ingresos mensuales por arriba de 400 mil pesos.

Carlos Ulloa, director de Birmex compró dos propiedades por 22.4 mdp
Multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México

“Tenemos un niño” revelan vídeo de autoridades rescatando al hijo de Jonathan Meléndez, único sobreviviente del multihomicidio
La temporada invernal 2026-2027 arranca en septiembre con el ingreso del primer sistema frontal, provocando descensos de temperatura, rachas de viento y precipitaciones en diversas entidades del país.

¿Y el frío?... Se aproxima primer frente frío del 2026 a México; fecha y estados afectados
Los habitantes de La Casa de los Famosos votaron esta noche en una dinámica donde consiguieron sus votos al azar para quienes quieran nominar.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la sexta gala de nominación?
Luis de Llano busca recuperar su libertad mediante un amparo tras su arresto por desacato en el caso civil de Sasha Sokol.

Luis de Llano se ampara tras detención; intenta librar arresto por desacato en el caso de abuso sexual contra Sasha Sokol
El Atlético de Madrid decidió mantener a Obed Vargas en su plantilla para la temporada 2026-27, luego de que no prosperaran las opciones para enviarlo a préstamo.

Obed Vargas se queda en el Atlético: el mexicano seguirá bajo las órdenes de Simeone