Toros de Tijuana aplasta a Sultanes y avanza a la Serie del Rey 2026

Toros de Tijuana regresó a la pelea por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol. Derrotó 10-1 a Sultanes de Monterrey en el Juego 5 de la Final del Norte, cerró la eliminatoria por 4-1 y se convirtió en el primer invitado a la Serie del Rey 2026. El equipo de Roberto Kelly resolvió el encuentro desde la primera entrada en el Walmart Park. Con dos outs y las bases llenas, Hernán Pérez castigó a Manny Bañuelos y conectó un grand slam para adelantar 4-0 a los visitantes. El venezolano repitió la hazaña conseguida una noche antes. Monterrey respondió con un rodado de Harold Ramírez que permitió anotar a Gustavo Núñez, pero esa fue toda su producción.

Tijuana recuperó la carrera en el segundo episodio, cuando Gilberto Celestino llegó a salvo en jugada de selección y Jonathan Guzmán cruzó el plato para el 5-1. Toros convierte el Juego 5 en una paliza Después de tres entradas sin movimiento, Celestino produjo en el sexto rollo con un sencillo que impulsó a Tomás Telis. El jardinero terminó como otra figura del duelo al remolcar cuatro carreras, incluidas dos con un doblete en el octavo inning. Los astados completaron el castigo en el noveno capítulo. Franchy Cordero anotó tras un lanzamiento descontrolado y Telis empujó a Phillip Evans con una rola al cuadro para sellar el 10-1. Adonis Medina respaldó la ofensiva con cinco episodios, cuatro imparables, una carrera y tres ponches. El bullpen fronterizo no permitió más daño.

Tijuana buscará su tercera corona de la LMB El boleto confirma el dominio de Toros en 2026. Tijuana terminó la fase regular con la mejor marca de la Zona Norte, 60 triunfos y 31 derrotas, y después eliminó por 4-1 a Algodoneros de Unión Laguna, Charros de Jalisco y Sultanes. Será la cuarta Serie del Rey de la franquicia. Los bureles fueron subcampeones ante Pericos de Puebla en 2016, cobraron revancha frente al mismo rival en 2017 y conquistaron su segundo título contra Leones de Yucatán en 2021, tras remontar un 0-3.

Ahora, Toros espera al campeón del Sur, que saldrá del duelo entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla. Los tabasqueños mandan 2-1. La Serie del Rey está programada para comenzar el 8 de septiembre, con Tijuana decidido a sumar su tercer campeonato.