¡Tiene favorita! Cynthia Klitbo quiere ver a Mariana Ochoa con el triunfo de ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¡Tiene favorita! Cynthia Klitbo quiere ver a Mariana Ochoa con el triunfo de ‘La Casa de los Famosos México’
    Misión. La primera actriz fue la octava expulsada y le toca apoyar a sus compañeros luego de 57 días de competir y convivir con ellos FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOS

Tras convertirse en la octava eliminada, la actriz habló con VMÁS sobre su experiencia en el reality y reveló quiénes son sus favoritos para llegar a la gran final

Una de las sorpresas de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ fue la actriz Cynthia Klitbo, quien dio a la audiencia dos de los momentos más recordados de este año con su posicionamiento y enfrentamiento.

En una charla con VMÁS, la estrella de telenovelas aseguró sentirse dentro del juego aún, pero ahora desde fuera para apoyar a sus compañeros a menos de 15 días de la final.

¿Cómo te sientes? Todavía estás dentro de este remolino...

Todavía no me siento, todavía yo creo que hasta la última gala vamos a seguir porque, por supuesto, los que ya salimos tenemos que seguir apoyando a los compañeros de adentro y, sobre todo, a ‘La Casa de los Famosos México’, entonces pues me quedan otros 13 días, pero ya fue.

¿Ya estás cerca de tu novio, de tu hija, de tus amigos, tu familia?

Aquí sigue, no nos hemos ido. Ahorita no nos vamos a despegar en un buen rato, sí nos extrañamos muchísimo y pues como él tiene un trabajo como el mío, que es freelance, a veces tiene película, a veces no. En este momento le está dedicado a sus libretos, que ya se dedicó dos meses. Ahora, ahora nos estamos dedicando el uno al otro, entonces sí tengo la ventaja de que al menos mi novio sí está conmigo y con mi hija ya hablé con ella.

¿Cómo ves el juego ahora desde afuera?

Ay, me dio mucho gusto que Mariana ganara. Es mi hermana, la quiero muchísimo, yo creo que sí, con ella, con todos, pero con ella más que nadie es una hermandad, y me encantaría que fuera la ganadora del reality.

La villana de telenovelas comentó también que sus favoritos para estar en la final, además de que ganara la ex OV7, serían Yahir y Karina.

¿Qué representa ‘La Casa de los Famosos México’ en tu carrera?

Mira, para mí es un proyecto bien ambicioso porque los reality son la nueva manera de hacer televisión, entonces es algo que mi carrera necesitaba y, por otro lado, pues este es el primer año que se ve desde la Patagonia hasta Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pues imagínate la repercusión que tiene un programa que nada más en votaciones tiene 17 millones. Ahora imagínate la cantidad de gente que lo ve. Entonces, a mí como actriz me da muchísima vigencia. ¿Para qué? Para que cuando yo haga una serie, una novela o algo, pues la gente pues tenga todavía ganas de verme muchos años más.

Fiel a su estilo, Klitbo no descartó volver a una edición ‘All Stars’, como tanto se rumora; sin embargo, bromeó que lo haría por la colegiatura de la escuela de su hija.

https://vanguardia.com.mx/show/a-corazon-abierto-joy-huerta-confirma-que-jesse-joy-continuara-pese-a-la-salida-de-su-hermano-AB23663571

“Decirle a la gente que muchísimas gracias por su apoyo, porque de verdad yo no me esperaba tanto, yo pensé que iba a durar una o dos semanas, tres, a lo mucho, y sí me sorprendí mucho. Que me disculpen si dije algún improperio, alguna cosa tonta, pero pues no se puede ser perfecto, y Cynthia Klitbo ya demostró que no lo es, y prefiero ser imperfecta”, concluyó la actriz.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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