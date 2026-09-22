INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo
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Esto debes saber sobre la fecha de pago y quiénes pueden recibirlo.
La fecha que deben tener presente los adultos mayores es el 20 de diciembre de 2026, pues el aguinaldo de los trabajadores debe pagarse antes de ese día, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, es importante aclarar que no existe un depósito general de $4,791 para todas las personas que cuentan con credencial INAPAM.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no funciona como una institución que entregue una pensión o transferencia económica por tener la credencial. Su servicio de Vinculación Productiva busca facilitar el acceso de personas de 60 años o más a empleos remunerados y actividades productivas.
¿DE DÓNDE SALE LA CIFRA DE $4,791?
El monto tiene relación con el aguinaldo mínimo de un trabajador que percibe el salario mínimo general vigente en 2026.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció para este año un salario mínimo general de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9,582.47 pesos mensuales.
Al considerar 15 días de salario como mínimo de aguinaldo, el cálculo da aproximadamente 4,791 pesos.
Por ello, esta cantidad funciona como una referencia y no como un pago fijo que el Gobierno de México vaya a depositar a los adultos mayores.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR UN AGUINALDO DE ESTE TIPO?
La posibilidad corresponde a las personas adultas mayores que tengan una relación laboral formal y hayan generado el derecho al aguinaldo.
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM conecta a personas de 60 años o más con empresas que ofrecen oportunidades laborales. En el caso del empleo formal, las empresas pueden proporcionar sueldo base y prestaciones de ley.
El monto final dependerá del salario de cada trabajador y del tiempo que haya laborado durante el año. Quienes no hayan trabajado los 12 meses tienen derecho a la parte proporcional correspondiente.
LA CREDENCIAL INAPAM NO GARANTIZA EL DEPÓSITO
Tener una credencial INAPAM vigente no significa que automáticamente se genere el derecho a recibir $4,791 pesos.
El propio instituto ha advertido que INAPAM no da dinero y que su servicio de Vinculación Productiva tiene como objetivo facilitar oportunidades de empleo y actividades que permitan generar ingresos.
Por ello, antes de considerar este monto como un apoyo económico, es necesario identificar si existe una relación laboral formal y cuáles son las condiciones establecidas por el empleador.
¿CUÁNDO DEBE PAGARSE EL AGUINALDO?
La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre y corresponde, como mínimo, a 15 días de salario para los trabajadores sujetos a este régimen. Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional.
Así que no hay un día único de depósito de $4,791 establecido por el INAPAM. La fecha concreta puede variar según la empresa, pero el pago del aguinaldo debe respetar el plazo legal correspondiente.