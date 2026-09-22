INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo

La fecha que deben tener presente los adultos mayores es el 20 de diciembre de 2026, pues el aguinaldo de los trabajadores debe pagarse antes de ese día, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, es importante aclarar que no existe un depósito general de $4,791 para todas las personas que cuentan con credencial INAPAM.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no funciona como una institución que entregue una pensión o transferencia económica por tener la credencial. Su servicio de Vinculación Productiva busca facilitar el acceso de personas de 60 años o más a empleos remunerados y actividades productivas.

¿DE DÓNDE SALE LA CIFRA DE $4,791?

El monto tiene relación con el aguinaldo mínimo de un trabajador que percibe el salario mínimo general vigente en 2026.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció para este año un salario mínimo general de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9,582.47 pesos mensuales.

Al considerar 15 días de salario como mínimo de aguinaldo, el cálculo da aproximadamente 4,791 pesos.

Por ello, esta cantidad funciona como una referencia y no como un pago fijo que el Gobierno de México vaya a depositar a los adultos mayores.