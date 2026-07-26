Regreso inesperado: GP de Bahréin se correrá en Malasia y Sepang vuelve a la F1

La Fórmula 1 dará un giro inesperado en la temporada 2026: el Gran Premio de Bahréin se disputará en Malasia. La F1 y la FIA confirmaron que el Circuito Internacional de Sepang recibirá la competencia del 2 al 4 de octubre, marcando el regreso de la Máxima a ese trazado tras nueve años de ausencia. La carrera conservará una identidad poco habitual. Su denominación oficial será “Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia”, pese a celebrarse a más de seis mil kilómetros de Sakhir. El acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia permitirá rescatar una fecha que no pudo realizarse en abril por el conflicto en Medio Oriente.

El evento aún está sujeto a los acuerdos definitivos y a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor. Si completa el proceso, Sepang quedará entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, formando una gira asiática de tres fines de semana consecutivos. Con su incorporación, el calendario de F1 2026 tendrá 23 carreras, pues la cita de Arabia Saudita tampoco fue reprogramada. El retorno entusiasma a los aficionados. Sepang recibió 19 Grandes Premios de Malasia entre 1999 y 2017, pero salió del calendario por los costos de organización y la caída en la venta de boletos. Su última carrera fue ganada por Max Verstappen, quien superó a Lewis Hamilton y celebró un día después de cumplir 20 años.

Diseñado por Hermann Tilke, el circuito malasio tiene 5.543 kilómetros y 15 curvas. Sus largas rectas, amplias zonas para rebasar y el clima tropical, capaz de pasar del calor extremo a la lluvia intensa, lo convirtieron en uno de los escenarios más impredecibles de la Fórmula 1. Stefano Domenicali, presidente de la F1, destacó la capacidad del campeonato para adaptarse y encontrar soluciones. La venta de boletos será anunciada próximamente. Mientras Bahréin conserva su nombre en el calendario, Malasia recupera el rugido de los monoplazas y Sepang vuelve a ocupar un lugar central en el automovilismo mundial.