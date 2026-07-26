Muere Jordan Devey a los 38 años; campeón del Super Bowl con los Patriots

Jordan Devey, exliniero ofensivo de la NFL y campeón del Super Bowl XLIX con los Patriots de Nueva Inglaterra, murió por suicidio a los 38 años, confirmó su familia. El exjugador falleció el martes 21 de julio y lo informó su esposa, Linsey Devey. “Eras nuestro héroe y nuestros corazones sufren por tu ausencia”, escribió Linsey cuando la pareja habría celebrado su aniversario 15. Devey deja a su esposa y cuatro hijos. Se abrió una colecta para apoyarles con gastos médicos y económicos. Nacido en American Fork, Utah, Devey construyó una carrera poco convencional. No jugó futbol americano en la preparatoria y, tras cumplir una misión religiosa en Costa Rica, pasó por Snow College y Memphis.

No fue elegido en el Draft de 2013, pero firmó como agente libre con los Baltimore Ravens. Ese año llegó al equipo de prácticas de los Patriots y en 2014 alcanzó el roster principal. Participó en siete partidos, cuatro como titular, durante la campaña que terminó con el triunfo de Nueva Inglaterra sobre los Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX. El guard también perteneció a 49ers, Chiefs, Raiders y Bills. Cerró su paso por la NFL con 44 juegos de temporada regular y 21 titularidades. Tras retirarse, se estableció en Idaho y trabajó como entrenador y mentor en Eagle High School.

Leslie y Kerry Devey, padres del exjugador, creen que su hijo pudo haber padecido encefalopatía traumática crónica (CTE), enfermedad asociada con golpes repetidos en la cabeza. Explicaron que Jordan investigaba sus síntomas; sin embargo, no fue posible realizar el estudio necesario después de su muerte. Por ello, no existe un diagnóstico ni puede establecerse una relación causal entre la CTE y el fallecimiento. La familia pidió que la tragedia abra una conversación responsable sobre salud mental y recordó que solicitar ayuda no representa debilidad. La comunidad de la NFL expresó sus condolencias y destacó a Devey como compañero, padre, entrenador y servidor de su comunidad.