Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: CR7 se despediría del futbol en 2027

El futbol mundial comenzó a preparar una despedida que parecía lejana. Cristiano Ronaldo reveló que la temporada 2026-27 podría ser la última de su carrera profesional, por lo que su retiro se produciría en 2027, cuando ya tenga 42 años. “Probablemente, este será mi último año en el futbol y quiero dejar un legado espectacular”, declaró el delantero portugués en una entrevista con Vogue, publicada este domingo. Aunque CR7 no estableció un día exacto ni presentó su decisión como definitiva, nunca había colocado un horizonte histórico tan claro para colgar los botines.

La revelación llegó durante una conversación centrada en su reciente boda con Georgina Rodríguez. Al hablar de la vida que imagina después de las canchas, Cristiano aseguró que ya tiene trazado su futuro y que buscará llenar el vacío del futbol con distintas actividades. Entre sus planes aparecen convivir más con su familia, viajar, divertirse y practicar pádel, uno de sus pasatiempos favoritos. Antes del posible adiós, Ronaldo todavía persigue una última cifra monumental. El atacante del Al-Nassr suma 976 goles entre clubes y la Selección de Portugal, de acuerdo con Reuters, por lo que está a 24 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales. Esa carrera contra el tiempo será uno de los grandes atractivos de la campaña en Arabia Saudita. El anuncio también llega después del Mundial 2026, en el que Portugal fue eliminado por España en los Octavos de Final.

Sin la Copa del Mundo en su palmarés, el cinco veces ganador del Balón de Oro se encamina hacia el cierre de un recorrido profesional iniciado con el Sporting de Lisboa en 2002 y continuado en Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr. Por ahora, el retiro de Cristiano Ronaldo no es oficial: la palabra “probablemente” mantiene abierta la posibilidad de prolongar su carrera. Sin embargo, la señal ya es inequívoca. La temporada 2026-27 podría ser el último baile de CR7 y cada gol, partido o festejo tendrá desde ahora aroma de despedida.