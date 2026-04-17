Pumas clasifica a la Liguilla hoy: Vence 2-0 a San Luis en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas de la UNAM dio un paso firme en el Clausura 2026 y amarró su lugar en la Liguilla luego de imponerse 2-0 al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en un resultado que fortaleció el cierre de torneo del equipo auriazul y premió su mejor momento bajo el mando de Efraín Juárez.

El conjunto universitario tuvo que trabajar un partido cerrado, de momentos intensos y con presión local, pero encontró la diferencia en el tramo decisivo.

Juninho abrió el marcador desde el punto penal y más tarde Jordán Carrillo selló la victoria con un gol de tiro libre, suficiente para asegurar matemáticamente el boleto de Pumas a la fase final del futbol mexicano.