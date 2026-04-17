Pumas clasifica a la Liguilla hoy: Vence 2-0 a San Luis en el Estadio Olímpico Universitario
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Con goles de Juninho y Jordán Carrillo, UNAM resolvieron en San Luis Potosí un partido clave del Clausura 2026 y confirmaron su presencia en la fase final del futbol mexicano
Pumas de la UNAM dio un paso firme en el Clausura 2026 y amarró su lugar en la Liguilla luego de imponerse 2-0 al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en un resultado que fortaleció el cierre de torneo del equipo auriazul y premió su mejor momento bajo el mando de Efraín Juárez.
El conjunto universitario tuvo que trabajar un partido cerrado, de momentos intensos y con presión local, pero encontró la diferencia en el tramo decisivo.
Juninho abrió el marcador desde el punto penal y más tarde Jordán Carrillo selló la victoria con un gol de tiro libre, suficiente para asegurar matemáticamente el boleto de Pumas a la fase final del futbol mexicano.
Más allá del marcador, el triunfo representa un golpe de autoridad para los auriazules, que supieron responder en condición de visitante en una jornada de alta tensión.
Pumas llegó a este compromiso con la posibilidad de asegurar su clasificación y no dejó escapar la oportunidad, resolviendo con contundencia en los minutos clave frente a un Atlético San Luis que se quedó sin margen de reacción.
Para la escuadra universitaria, este resultado también refuerza la confianza rumbo a la recta definitiva del torneo.
El equipo encontró solidez defensiva, oficio para manejar la presión y variantes en ataque para romper el empate, una combinación que ilusiona a su afición de cara a la pelea por el título.
La victoria en San Luis Potosí no solo vale tres puntos: confirma que Pumas llegará a la Liguilla con impulso, estabilidad y aspiraciones reales de competir ante cualquiera.