Pumas clasifica a la Liguilla hoy: Vence 2-0 a San Luis en el Estadio Olímpico Universitario

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Fútbol
/ 17 abril 2026
    Pumas clasifica a la Liguilla hoy: Vence 2-0 a San Luis en el Estadio Olímpico Universitario
    Juninho rompió el cero desde el manchón penal y encaminó el triunfo de Pumas, en una noche clave para asegurar su boleto a la Liguilla del Clausura 2026. FOTO: MEXSPORT

Con goles de Juninho y Jordán Carrillo, UNAM resolvieron en San Luis Potosí un partido clave del Clausura 2026 y confirmaron su presencia en la fase final del futbol mexicano

Pumas de la UNAM dio un paso firme en el Clausura 2026 y amarró su lugar en la Liguilla luego de imponerse 2-0 al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en un resultado que fortaleció el cierre de torneo del equipo auriazul y premió su mejor momento bajo el mando de Efraín Juárez.

El conjunto universitario tuvo que trabajar un partido cerrado, de momentos intensos y con presión local, pero encontró la diferencia en el tramo decisivo.

Juninho abrió el marcador desde el punto penal y más tarde Jordán Carrillo selló la victoria con un gol de tiro libre, suficiente para asegurar matemáticamente el boleto de Pumas a la fase final del futbol mexicano.

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Más allá del marcador, el triunfo representa un golpe de autoridad para los auriazules, que supieron responder en condición de visitante en una jornada de alta tensión.

Pumas llegó a este compromiso con la posibilidad de asegurar su clasificación y no dejó escapar la oportunidad, resolviendo con contundencia en los minutos clave frente a un Atlético San Luis que se quedó sin margen de reacción.

Para la escuadra universitaria, este resultado también refuerza la confianza rumbo a la recta definitiva del torneo.

El equipo encontró solidez defensiva, oficio para manejar la presión y variantes en ataque para romper el empate, una combinación que ilusiona a su afición de cara a la pelea por el título.

La victoria en San Luis Potosí no solo vale tres puntos: confirma que Pumas llegará a la Liguilla con impulso, estabilidad y aspiraciones reales de competir ante cualquiera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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