¡Bombazo en la NBA! LeBron James jugará con los 76ers de Filadelfia

LeBron James iniciará una nueva etapa en su carrera dentro de la NBA. Los 76ers de Philadelphia anunciaron oficialmente la incorporación del veterano alero, quien deja a los Lakers de Los Ángeles después de ocho temporadas para sumarse al proyecto encabezado por el entrenador Nick Nurse. La organización confirmó el movimiento mediante un comunicado emitido por Mike Gansey, presidente de Operaciones de Baloncesto del equipo. Como suele ocurrir en este tipo de contrataciones, los detalles económicos del acuerdo no fueron revelados.

La llegada de James representa uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la NBA. A sus 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga buscará aportar experiencia y liderazgo a una plantilla que aspira a competir por el campeonato.

Durante su trayectoria, LeBron ha construido uno de los historiales más destacados del baloncesto profesional. Acumula 43 mil 440 puntos, es dueño del récord de selecciones All-NBA con 21 apariciones —13 de ellas en el Primer Equipo— y ha participado en 22 Juegos de Estrellas. Además, conquistó cuatro títulos de la NBA y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales en cada una de esas coronas, obtenidas en 2012, 2013, 2016 y 2020. Desde Philadelphia, el propietario Josh Harris dio la bienvenida al jugador y destacó la expectativa que existe alrededor del equipo para la próxima campaña. “Estoy deseando ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey y nuestra talentosa plantilla mientras trabajamos para conseguir un campeonato para Philly”, señaló Harris en el mensaje difundido por la franquicia. Antes de integrarse a los entrenamientos de su nuevo equipo, James también compartió un mensaje en sus redes sociales para dejar claro que mantiene intacta su motivación competitiva. “Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria”, expresó el cuatro veces campeón de la NBA.

Los sixers llegan a esta nueva temporada después de una campaña en la que mostraron señales de crecimiento. Aunque fueron eliminados por los Knicks de Nueva York en los playoffs, también protagonizaron una remontada destacada ante los Celtics de Boston que les permitió avanzar en la postemporada. Con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, VJ Edgecombe y ahora LeBron James, la franquicia apuesta por conformar uno de los planteles más competitivos de la Conferencia Este. La próxima temporada podría marcar el último gran capítulo de la carrera de James y, al mismo tiempo, representar una oportunidad para que Philadelphia vuelva a colocarse entre los principales candidatos al título.