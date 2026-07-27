Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este lunes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México aunado a inestabilidad atmosférica y a canales de baja presión sobre el interior del país originarán lluvias puntuales intensas en Sonora (norte y centro); puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur), Chihuahua (oeste) y Durango (oeste y sur); e intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, el avance de la onda tropical 21 sobre el sur del territorio nacional, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la Mesa Central, y la entrada de aire húmedo del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur); puntuales muy fuertes en Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur); puntuales fuertes en Michoacán (norte y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte); y lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Estas lluvias podrían estar acompañadas con caída de granizo en el occidente y centro del país. Además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Finalmente, se prevé para hoy el inicio de la onda de calor en Chihuahua (norte y este), Durango (oeste, norte y este), Coahuila (norte oeste), Nuevo León (centro y sur) y Tamaulipas (oeste).

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, y extremadamente caluroso con persistencia de la onda de calor en Baja California (noreste).

Por su parte, la circulación del huracán Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de chubascos en Baja California Sur.

Dos nuevas ondas tropicales se aproximarán y se desplazarán sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Para el martes, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión , circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, además de divergencia en altura y la onda tropical 21 , que se desplazará sobre el occidente de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Sonora, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, así como el ambiente extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte y este), Durango (oeste, norte y este), Coahuila (norte oeste), Nuevo León (centro y sur) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 20 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 32 y una mínima de 20 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 31 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (norte y centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (norte y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur y costa), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (norte y oeste), Oaxaca (este), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste)

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Yucatán; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Colima, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California; y costas de Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.