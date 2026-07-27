¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?

Con motivo de las vacaciones de verano, las personas aprovechan para desempolvar su pasaporte mexicano y visa americana para salir de viaje; pero cuando no se tiene, el trámite requiere ciertos requisitos, entre ellos la CURP Biométrica ha generado dudas. Desde febrero de 2026, con la implementación de la Clave Única de Registro de Población Biométrica, un nuevo documento que integra huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital, se ha vuelto obligatorio en una amplia gama de trámites en el sector público y privado, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 2025. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el nuevo formato sustituirá progresivamente a la CURP tradicional y la biométrica tendrá carácter de aceptación obligatoria en todo el territorio nacional para quienes deban acreditar su identidad ante autoridades o instituciones privadas. Pero en contexto de viajes y vacaciones, la implementación del documento cobra relevancia.

¿ES NECESARIA LA CURP BIOMÉTRICA PARA TRAMITAR EL PASAPORTE? Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la CURP biométrica no forma parte de los documentos obligatorios para tramitar o renovar el pasaporte mexicano. Para tramitarlo solo es necesario acreditar la nacionalidad mexicana presentar una identificación oficial vigente, en caso de que no encontrarse en la base de datos gubernamentales, el solicitante deberá presentar documentos adicionales para comprobar como un acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular; certificado de nacionalidad mexicana; declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; carta de naturalización; cédula de identidad ciudadana, o certificado de matrícula consular. Cabe destacar que la incorporación de los datos biométricos de la CURP no condiciona la expedición del pasaporte ni otros trámites migratorios relacionados para obtener el documento. ¿ES NECESARIA LA CURP BIOMÉTRICA PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA? ¿Y en la visa americana? Cabe destacar que actualmente el único documento oficial mexicano que es indispensable para iniciar el proceso de visa de Estados Unidos es el pasaporte vigente. Durante la solicitud del visado se solicita información relacionada con la identidad del solicitante, por lo que no es necesario contar con la nueva CURP Biométrica. Aunque es de recordar que durante el llenado del formulario DS-160, documento para solicitar una visa de no inmigrante a Estados Unidos, se debe incluir un número de identificación nacional, que en el caso de los ciudadanos mexicanos corresponde a la Clave Única de Registro de Población.

¿QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA? La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población que incluye datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, iris y firma. Su objetivo es reducir errores de identidad, suplantaciones y fraudes, además de unificar criterios de identificación en dependencias federales, estatales y municipales. Aunque por ahora no es obligatoria para realizar trámites cotidianos, las autoridades han confirmado que todas las personas deberán contar con ella en el futuro, por lo que adelantar el registro es una decisión estratégica. Esta nueva CURP incluye: - Iris de ambos ojos

- Huellas digitales de los 10 dedos

- Fotografía facial de alta resolución

- Firma electrónica Al acudir al módulo, se realizará la captura de datos biométricos. Es indispensable presentar la documentación completa, ya que sin ella no se puede concluir el trámite. 1. Identificación oficial vigente (original) Puede ser cualquiera de las siguientes: INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial escolar, Credencial del IMSS o ISSSTE, o Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar El documento se presenta en original, únicamente para cotejo por parte del personal del módulo. 2. CURP certificada (copia) Debe contar con la leyenda: “CURP certificada, verificada con el Registro Civil.” Este documento contiene 18 caracteres alfanuméricos, de los cuales 16 provienen del acta de nacimiento u otro documento probatorio de identidad y los dos finales son asignados por RENAPO. 3. Acta de nacimiento (copia) Este requisito aplica solo para personas de 0 a 18 años. ¿Dónde tramitar la CURP Biométrica? Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deben acudir de manera presencial a módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) o a oficinas del Registro Civil. Ver ubicaciones aquí El trámite es gratuito y consiste en la captura de datos biométricos, los cuales quedan vinculados al sistema del IMSS en un plazo aproximado de 24 a 72 horas. Este proceso permite que la información esté disponible para futuros trámites sin necesidad de repetir la validación. En cada estado de la República existen módulos habilitados, generalmente ubicados en: · Capitales estatales: Aquí tienes las ubicaciones de las sedes centrales en las capitales de la República para realizar trámites de CURP y donde se están habilitando los módulos biométricos:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Adolfo López Mateos Pte. 112, Zona Centro. • Baja California, Mexicali: Av. Reforma y Calle K, Col. Nueva (Edificio del Registro Civil). • Baja California Sur, La Paz: Calle 5 de Mayo y Melchor Ocampo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 8 s/n entre 51 y 53, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: Calle Central y 2a Sur s/n, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Calle Libertad No. 5, Col. Centro (Edificio Registro Civil). • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores. • Coahuila, Saltillo: Periférico Luis Echeverría Álvarez núm. 1250, Col. ISSSTE. • Colima, Colima: Calle Morelos No. 95, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle 20 de Noviembre y Victoria, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Calle Lerdo de Tejada Poniente No. 101, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Calle Juárez No. 20, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Calle 16 de Septiembre, Edificio Juan Álvarez, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Prolongación Alcalde No. 1855, Col. Miraflores. • Michoacán, Morelia: Av. Morelos Norte No. 151, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle De la Eterna Primavera s/n, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Calle México No. 150 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Washington No. 539 Oriente, Edificio Pabellón Ciudadano. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 602, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Calle 11 Norte No. 1005, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Calle Juárez No. 50 Norte, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 234, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Bolívar No. 965, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Calle Teófilo Noris y Rosales s/n, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Edificio Sonora, Paseo del Canal y Comonfort, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Calle José Narciso Rovirosa No. 231, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 16 Rosales s/n, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala: Calle Lardizábal No. 7, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Encanto s/n, Col. El Mirador (Frente al Congreso del Estado). • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 520 entre 64 y 66, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 604, Col. Centro.

· Oficinas centrales del Registro Civil · Centros administrativos gubernamentales Para personas adultas mayores o con movilidad limitada, se contempla la posibilidad de solicitar brigadas domiciliarias que realicen la captura de datos directamente en sus hogares.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE? El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario. Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población. Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante. Requisitos Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Formato de solicitud; - Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular; - Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.; - Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial; - Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial.

Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional:

- Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años. - Certificado médico que acredite discapacidad. - Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

Costos Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos. Precio de Pasaporte 2026 - 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato). El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad. Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026 Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años. - 1 año: $460;

- 3 años: $900;

- 6 años: $1,220;

- 10 años: $2,140. ¿Cómo obtener una cita? Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica. En línea: Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Llamada telefónica: El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. WhatsApp: Para agendar una cita por WhatsApp es necesario comunicarte al número de celular (+52) 55893-24827, recuerda guardarlo en la lista de contactos de tu celular. Es un número verificado, tendrá una ‘palomita azul’ en su nombre, así que no hagas los trámites en otros números de teléfono. Abre la conversación y escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chatbot. Se te desplegará una lista de estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde se realizará el trámite. El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

¿QUÉ SE TOMA EN CUENTA PARA APROBAR LA VISA? Aunque no sólo es importante tener una cita programada, también debes tomar en cuenta la importancia de demostrar que será un viaje temporal y que tienes lazos fuertes con México, como: un trabajo estable, estar estudiando, tener familia directa en México, poseer propiedades o compromisos personales. Requisitos para tramitar la visa Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan: - Pasaporte mexicano vigente;

- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista. Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa. Solicitar la visa por primera vez El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir: 1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EU. 2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable. 3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EU 4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco). 5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios. 6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje. 7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía. 8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen. Deberás acudir con: - Pasaporte;

- Confirmación impresa del DS-160;

- Comprobante de pago;

- Confirmación de la cita. Solo se permite ingresar con ciertos dispositivos electrónicos pequeños, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias. ¿Cuánto cuesta la visa? Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares. La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares. La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares. Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares. Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años. Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión. Recomendaciones para obtener una cita: Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite. 1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com. 2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas. 3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.

Temas

Curp Pasaporte Visa

Localizaciones

México

Organizaciones

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