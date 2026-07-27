$!Nuevo audio de Marina del Pilar revela identidad de presunto exagente del FBI que contrató

El columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, publicó este 27 de julio una nueva entrega sobre el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la que difundió una grabación de audio y capturas de conversaciones de WhatsApp que incorporan a un nuevo personaje: un presunto exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), identificado como Juan Sandoval. De acuerdo con la publicación, Sandoval habría sido contratado por la mandataria estatal como consultor antes de establecer contacto con los llamados “intermediarios” estadounidenses, en el contexto de las gestiones relacionadas con la cancelación de su visa y posibles investigaciones en Estados Unidos.

AUDIO MENCIONA A UN PRESUNTO EXAGENTE DEL FBI La columna inicia con un fragmento de una conversación atribuida a Marina del Pilar Ávila y a un interlocutor identificado como “intermediario”. En el intercambio, la gobernadora pregunta si conoce a Juan Sandoval y señala que “estuvo trabajando en el FBI”. Posteriormente cuestiona por qué las autoridades estadounidenses no contactaron directamente a sus abogados. Según De Mauleón, este material forma parte de un nuevo audio relacionado con las conversaciones que la mandataria sostuvo con personas a quienes posteriormente calificó como “agentes o intermediarios” de autoridades estadounidenses. El periodista afirma que Juan Sandoval es un consultor establecido en San Diego, California, conocido en la frontera norte, cuyas asesorías tendrían un costo aproximado de 300 mil dólares.

CAPTURAS DE WHATSAPP MUESTRAN CONVERSACIONES SOBRE ASESORÍA Además del audio, la publicación incluye capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp atribuidas a la gobernadora. En uno de los mensajes, Marina del Pilar pregunta al interlocutor si puede compartir su número telefónico con uno de sus asesores. Al recibir la pregunta sobre quién era dicho asesor, responde: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté.” En otra parte de la conversación, la mandataria señala que otras personas ya habían abordado el tema con el intermediario y expresa que las gestiones debieron realizarse a través de sus abogados. Asimismo, menciona que una de las personas que la asesoraban se había puesto en contacto con el interlocutor debido a que ambos se conocían del FBI.





PUBLICACIÓN REFIERE REUNIONES CON AGENTES ESTADOUNIDENSES De acuerdo con la columna, Marina del Pilar también reconoce en los mensajes haberse reunido con agentes estadounidenses. En una de las conversaciones difundidas escribe: “A mí ningún agente de los que hemos visto me había hablado de lo que salió hoy. Y ahora aparece una nueva persona.” El interlocutor responde que únicamente se le ofreció información para que actuara mediante sus abogados y señala que desconocía por qué no le habían informado previamente del tema. Según De Mauleón, las conversaciones corresponden a diciembre de 2025, de acuerdo con las fuentes consultadas para la publicación. COLUMNA SEÑALA COORDINACIÓN CON ABOGADO ESTADOUNIDENSE El periodista también afirma que existe información según la cual Juan Sandoval habría coordinado acciones con el abogado Michael Nadler, identificado como especialista en delitos de cuello blanco y representante legal de la gobernadora. La publicación sostiene que ambos participaron en tres reuniones presenciales con agentes estadounidenses para abordar el caso e iniciar un proceso de cooperación. Durante uno de esos encuentros, según la columna, se habría planteado a Marina del Pilar la posibilidad de presentar una “proffer letter”, un acuerdo escrito mediante el cual una persona proporciona información a las autoridades con determinadas condiciones sobre el uso de dicha información. DE MAULEÓN CITA REPORTES DE ZETA La columna también hace referencia a información publicada el pasado 20 de julio por el semanario Zeta, que reportó que un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones con la gobernadora de Baja California. De acuerdo con esa publicación, citada por De Mauleón, la mandataria no habría proporcionado la información que las autoridades estadounidenses buscaban obtener. El columnista sostiene que las conversaciones difundidas muestran que, antes de los hechos que Marina del Pilar calificó posteriormente como una “trampa” tendida por su antecesor Jaime Bonilla, ya había buscado alternativas para establecer contacto con autoridades de Estados Unidos.

CUARTA ENTREGA DE UNA SERIE DE FILTRACIONES La publicación de este 27 de julio representa la cuarta entrega de materiales difundidos por Héctor de Mauleón sobre este caso. Según el recuento realizado por el propio columnista, las filtraciones comenzaron el 22 de junio con un audio relacionado con una presunta reunión privada en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana. Posteriormente, el 13 de julio publicó una segunda grabación en la que un presunto asesor vinculado al FBI habría señalado que agencias estadounidenses consideraban que habían “perdido el tiempo” con la gobernadora. El 16 de julio difundió dos nuevos audios sobre una presunta reunión prevista en Panamá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado. La entrega del 27 de julio incorpora por primera vez el nombre de Juan Sandoval y detalla, de acuerdo con la información publicada por De Mauleón, la contratación del presunto exagente del FBI antes de los contactos con los intermediarios estadounidenses.