Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de Los Chapitos; Gabinete reporta seis detenidos

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    Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de Los Chapitos; Gabinete reporta seis detenidos
    Autoridades federales informaron la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, señalado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos. VANGUARDIA

El Gabinete de Seguridad informó la captura de Ricardo “N”, alias “El Tío”, presunto operador de Los Chapitos, junto con otras cinco personas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este 27 de julio la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado como presunto operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”, durante un operativo coordinado realizado en Mazatlán, Sinaloa.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la dependencia señaló que en la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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GABINETE DE SEGURIDAD REPORTA SEIS PERSONAS DETENIDAS

En su publicación, el Gabinete de Seguridad informó que durante el operativo fueron detenidas seis personas, entre ellas Ricardo “N”, alias “El Tío”.

Asimismo, indicó que como parte de la intervención fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia”, señaló la dependencia en su mensaje.

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COMUNICADO DETALLA CATEOS EN TRES INMUEBLES

De manera paralela, las autoridades difundieron un comunicado conjunto en el que se informó sobre una operación derivada de trabajos de investigación e inteligencia para debilitar grupos delictivos generadores de violencia.

Según el documento, elementos de la Marina, la SSPC y la FGR ejecutaron órdenes de cateo en tres inmuebles ubicados en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Las autoridades indicaron que las labores de vigilancia y seguimiento permitieron identificar dichos inmuebles, presuntamente vinculados con una red delictiva dedicada al robo, la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio.

Con la información obtenida, un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas de manera simultánea.

ASEGURAN ARMAS, DROGA, DINERO Y VEHÍCULOS

Como resultado de las diligencias, el comunicado señala que fueron detenidas seis personas, entre ellas un menor de edad.

Además, las autoridades aseguraron:

- 10 armas largas.

- Tres armas cortas.

- Cargadores y municiones.

- Dosis de drogas sintéticas.

- Dinero en efectivo.

- Equipo táctico.

- Teléfonos celulares.

- Cuatro motocicletas.

- Dos vehículos.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-ojon-lider-del-cjng-en-michoacan-y-guanajuato-IG22420778

EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LOS LUGARES INFORMADOS

Mientras que el mensaje publicado por el Gabinete de Seguridad en la red social X señala que la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, el comunicado conjunto difundido posteriormente describe un operativo realizado mediante cateos en tres inmuebles de Zapopan, Jalisco, donde también se reportó la detención de seis personas y el aseguramiento de armamento, droga y vehículos.

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Hasta el momento, las autoridades no han precisado si ambas comunicaciones corresponden al mismo operativo o a acciones distintas.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para desarticular grupos delictivos, detener a personas consideradas generadoras de violencia y fortalecer las labores de seguridad en el país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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