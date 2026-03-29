Final Four NCAA 2026 en Indianápolis: Calendario, equipos y dónde ver a Illinois, UConn, Arizona y Michigan

El Final Four del March Madness 2026 quedó oficialmente definido y ya tiene listos los cruces que paralizarán al basquetbol colegial de Estados Unidos en Indianápolis.

Illinois se medirá ante UConn en una de las Semifinales nacionales, mientras que Arizona chocará frente a Michigan en el otro duelo que pondrá en juego el boleto a la gran Final del torneo de la NCAA.

La ruta hacia esta instancia dejó historias de peso en cada región. Illinois avanzó tras derrotar 71-59 a Iowa para volver al Final Four por primera vez desde 2005, mientras que UConn selló su pase con una dramática remontada frente a Duke, imponiéndose 73-72 con un tiro ganador de Braylon Mullins en los últimos instantes.