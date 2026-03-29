Final Four NCAA 2026 en Indianápolis: Calendario, equipos y dónde ver a Illinois, UConn, Arizona y Michigan

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Básquetbol
/ 29 marzo 2026
    Final Four NCAA 2026 en Indianápolis: Calendario, equipos y dónde ver a Illinois, UConn, Arizona y Michigan
    UConn se abrió paso al Final Four del March Madness 2026 tras vencer 73-72 a Duke en un cierre dramático que definió uno de los boletos más intensos rumbo a Indianápolis. FOTO: AP

El llamado March Madness ya definió sus semifinales del torneo varonil de la NCAA y el Lucas Oil Stadium de Indianápolis recibirá los duelos entre Illinois y UConn, además de Arizona ante Michigan, en la antesala del juego por el campeonato nacional

El Final Four del March Madness 2026 quedó oficialmente definido y ya tiene listos los cruces que paralizarán al basquetbol colegial de Estados Unidos en Indianápolis.

Illinois se medirá ante UConn en una de las Semifinales nacionales, mientras que Arizona chocará frente a Michigan en el otro duelo que pondrá en juego el boleto a la gran Final del torneo de la NCAA.

La ruta hacia esta instancia dejó historias de peso en cada región. Illinois avanzó tras derrotar 71-59 a Iowa para volver al Final Four por primera vez desde 2005, mientras que UConn selló su pase con una dramática remontada frente a Duke, imponiéndose 73-72 con un tiro ganador de Braylon Mullins en los últimos instantes.

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Del otro lado del cuadro, Arizona venció 79-64 a Purdue para adueñarse de la Región Oeste, y Michigan aplastó 95-62 a Tennessee para confirmar su regreso a las Semifinales nacionales.

Con ello, el Lucas Oil Stadium se convertirá en el epicentro del cierre del March Madness, uno de los eventos deportivos más seguidos del calendario universitario en Estados Unidos.

De acuerdo con el bracket oficial de la NCAA, UConn e Illinois disputarán la primera Semifinal el sábado 4 de abril, mientras que Arizona y Michigan jugarán después en el mismo escenario de Indianápolis.

Además del peso histórico de las cuatro universidades, el cuadro final reúne a programas con argumentos distintos.

UConn buscará seguir ampliando su protagonismo reciente en el torneo, Illinois presume una de las irrupciones más llamativas de esta edición, Arizona llega como uno de los sembrados más sólidos del campeonato y Michigan aterriza tras una exhibición dominante en la final regional del Midwest.

La cuenta oficial del NCAA Men’s Final Four destacó el pase de Arizona, mientras que el ecosistema oficial de March Madness ya perfiló el cierre del torneo con los cuatro sobrevivientes rumbo al campeonato nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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