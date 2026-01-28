Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y figura emblemática de los Bucks de Milwaukee, ha encendido el mercado de traspasos al apoyar formalmente que la franquicia busque ofertas para traspasarlo antes de la fecha límite del 5 de febrero o incluso en la próxima agencia libre, según reportes de ESPN y fuentes de la liga.

La situación marca un punto de inflexión en la carrera del jugador griego, que fue seleccionado por los Bucks de Milwaukee en el draft de 2013 y ha sido el rostro del equipo durante más de una década.

Con la temporada 2025-26 lejos de las expectativas, Milwaukee tiene récord negativo y está fuera de zona de Play-In, Antetokounmpo decidió dar luz verde para que su nombre sea considerado en posibles tratos.

