Así se disputarán las Semifinales del Australian Open 2026

Tenis
/ 28 enero 2026
    Jannik Sinner busca un nuevo pase a la Final del Australian Open, en donde buscará el tricampeonato del torneo. FOTO: AP

Djokovic vs Sinner, Alcaraz ante Zverev, Rybakina contra Pegula y Sabalenka frente a Svitolina, definirán las Finales por el primer Grand Slam de la campaña

El Australian Open 2026, primer Grand Slam de la Temporada que se disputa en Melbourne Park, ya definió a sus cuatro mejores tenistas tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Las Semifinales prometen enfrentamientos de alto nivel con varias de las figuras más destacadas del circuito mundial.

Los cuatro mejores del cuadro masculino avanzaron tras una fase de Cuartos marcada por triunfos sólidos de los principales cabezas de serie. Así quedaron definidos los cruces:

Novak Djokovic vs Jannik Sinner

El serbio Novak Djokovic, múltiple campeón del Abierto de Australia, protagoniza uno de los duelos más esperados frente al italiano Jannik Sinner, defensor del título.

El italiano llega como vigente campeón y con varias victorias consecutivas sobre Djokovic en el historial reciente.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará al alemán Alexander Zverev en la otra semifinal masculina. Ambos jugadores mostraron tenis consistente en lo que va del torneo y llegan como fuertes candidatos al título.

Estos cruces están programados para jugarse el 30 de enero de 2026 en Melbourne Park, con horarios que se definirán según la programación oficial del torneo.

En el cuadro femenil, también quedaron establecidas las semifinales tras los partidos de Cuartos:

Elena Rybakina vs Jessica Pegula

La kazaja Elena Rybakina, que eliminó a la favorita Iga Swiatek, se medirá con la estadounidense Jessica Pegula, quien alcanzó esta instancia por primera vez en su carrera en el Australian Open.

Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, buscará seguir su camino hacia el título frente a la ucraniana Elina Svitolina, otra jugadora con gran experiencia en instancias decisivas de Grand Slam.

Estos duelos completan el cuadro de Semifinalistas femeninas, con aspiraciones de pelear por el título en el “Happy Slam”.

La jornada de Semifinales está programada para mañana 29 de enero, todas en transmisión por ESPN y Disney+, y con horarios de madrugada por la diferencia horaria con aquél continente.

