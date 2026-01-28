Así se disputarán las Semifinales del Australian Open 2026

El Australian Open 2026, primer Grand Slam de la Temporada que se disputa en Melbourne Park, ya definió a sus cuatro mejores tenistas tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Las Semifinales prometen enfrentamientos de alto nivel con varias de las figuras más destacadas del circuito mundial.

Los cuatro mejores del cuadro masculino avanzaron tras una fase de Cuartos marcada por triunfos sólidos de los principales cabezas de serie. Así quedaron definidos los cruces:

Novak Djokovic vs Jannik Sinner

El serbio Novak Djokovic, múltiple campeón del Abierto de Australia, protagoniza uno de los duelos más esperados frente al italiano Jannik Sinner, defensor del título.

El italiano llega como vigente campeón y con varias victorias consecutivas sobre Djokovic en el historial reciente.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará al alemán Alexander Zverev en la otra semifinal masculina. Ambos jugadores mostraron tenis consistente en lo que va del torneo y llegan como fuertes candidatos al título.

Estos cruces están programados para jugarse el 30 de enero de 2026 en Melbourne Park, con horarios que se definirán según la programación oficial del torneo.