¿Se va de los Bucks? Giannis Antetokounmpo negocia con los Bucks de Milwaukee

La situación de Giannis Antetokounmpo vuelve a encender alarmas en la NBA.

El dos veces MVP está en conversaciones formales con los Bucks de Milwaukee para evaluar su futuro inmediato, un movimiento que ha sido interpretado como una señal de incertidumbre dentro de la organización.

De acuerdo con reportes recientes de ESPN y otros medios estadounidenses, el estatus del jugador se encuentra “en revisión”, sin descartarse un escenario en el que pueda solicitar un cambio antes de que avance la Temporada 2025-26.

Las pláticas entre el jugador, su agente Alex Saratsis y la directiva de los Bucks buscan definir si la franquicia sigue siendo el proyecto ideal para competir por el campeonato.

Giannis ha sido claro en su postura: permanecerá en Milwaukee mientras exista un compromiso real por construir un equipo capaz de pelear por el título.

Sin embargo, la mala racha del equipo, los ajustes fallidos en el roster y las eliminaciones tempranas de años recientes han generado dudas sobre la viabilidad del proyecto.