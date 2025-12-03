¿Se va de los Bucks? Giannis Antetokounmpo negocia con los Bucks de Milwaukee

Básquetbol
/ 3 diciembre 2025
    ¿Se va de los Bucks? Giannis Antetokounmpo negocia con los Bucks de Milwaukee
    Giannis Antetokounmpo analiza su futuro con los Bucks en medio de rumores que apuntan a una posible salida de Milwaukee. FOTO: ESPECIAL

El griego y la franquicia iniciaron pláticas para definir su futuro antes del cierre del mercado; la falta de resultados revive el escenario de un cambio de equipo

La situación de Giannis Antetokounmpo vuelve a encender alarmas en la NBA.

El dos veces MVP está en conversaciones formales con los Bucks de Milwaukee para evaluar su futuro inmediato, un movimiento que ha sido interpretado como una señal de incertidumbre dentro de la organización.

De acuerdo con reportes recientes de ESPN y otros medios estadounidenses, el estatus del jugador se encuentra “en revisión”, sin descartarse un escenario en el que pueda solicitar un cambio antes de que avance la Temporada 2025-26.

TE PUEDE INTERESAR: Crawford pierde el título supermediano del CMB y se abre un nuevo panorama en las 168 libras

Las pláticas entre el jugador, su agente Alex Saratsis y la directiva de los Bucks buscan definir si la franquicia sigue siendo el proyecto ideal para competir por el campeonato.

Giannis ha sido claro en su postura: permanecerá en Milwaukee mientras exista un compromiso real por construir un equipo capaz de pelear por el título.

Sin embargo, la mala racha del equipo, los ajustes fallidos en el roster y las eliminaciones tempranas de años recientes han generado dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que la decisión podría llegar en cuestión de semanas, incluso antes del cierre del mercado de traspasos de febrero de 2026.

Esto ha alimentado rumores sobre una potencial salida, especialmente si Milwaukee no muestra señales claras de recuperación o no consigue refuerzos significativos que acompañen a su superestrella.

Aunque por ahora no hay una solicitud oficial de traspaso, el hecho de que Giannis haya abierto la puerta públicamente obliga a la franquicia a responder rápido.

Analistas de la liga consideran que, si los Bucks no reaccionan en lo deportivo y administrativo, la posibilidad de verlo en otro uniforme dejará de ser especulación para convertirse en un escenario real.

El futuro de Antetokounmpo se perfila como uno de los temas centrales de la temporada. Su decisión no solo impactará a Milwaukee, sino que podría alterar la configuración competitiva de toda la NBA rumbo a los próximos años.

