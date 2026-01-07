ONG alerta que situación en Venezuela podría desencadenar otro desastre humanitario

NUEVA YORK.- La la ONG Human Rights Watch (HRW), advirtió que la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían desencadenar “un nuevo desastre de derechos humanos para la población venezolana”

“Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes y decidir el futuro de su país. Sin embargo, EU parece dispuesto a mantener el aparato represivo de Maduro mientras sirva a sus intereses políticos y comerciales”, señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en un comunicado.

De acuerdo a lo que informó, siete millones de venezolanos han abandonado el país, y 14.2 millones requieren asistencia humanitaria urgente.

“A esto se suman violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores y defensores de derechos humanos”, señala.

Según la organización, actualmente hay más de 860 presos políticos, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene una investigación abierta por posibles crímenes de lesa humanidad desde 2014.

Por lo anterior, la organización instó a los líderes de América Latina, Europa y Canadá a “impulsar un proceso de transición democrática” en Venezuela, exigir la liberación de presos políticos y promover la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos.

En ese sentido resaltaron que los gobiernos extranjeros como Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, deberían centrarse en proteger los derechos de los venezolanos que han sufrido durante una década a manos de Maduro.

“La decapitación del gobierno por parte de Trump no ha hecho nada para protegerlos de nuevos abusos”, concluye HRW.