SEP ampliará matrícula con más de 95 mil nuevos espacios en bachillerato

    Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, destacó la importancia de acompañar la ampliación de la oferta con programas de apoyo socioeconómico para evitar deserción /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La ampliación de la oferta educativa en el nivel medio superior forma parte del plan para atender la creciente demanda de estudiantes que egresan de secundaria

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ampliará la oferta educativa del nivel medio superior con 95 mil 400 nuevos lugares para el ciclo escolar 2026, con el objetivo de atender la creciente demanda de jóvenes egresados de secundaria en todo el país.

De acuerdo con el anuncio oficial, estos espacios adicionales se lograrán mediante la apertura de nuevas plazas en escuelas públicas, la consolidación de programas de expansión de matrícula y acciones específicas de inclusión, con especial énfasis en zonas rurales y comunidades con menor cobertura educativa.

La ampliación de cupos busca responder al incremento en la población estudiantil que aspira a continuar con sus estudios después de la secundaria, así como consolidar la equidad en el acceso a la educación media superior, una etapa clave para la formación académica y profesional de los jóvenes.

Funcionarios de la SEP señalaron que parte de la estrategia incluye fortalecer la infraestructura escolar, la contratación de docentes y la mejora de servicios educativos para garantizar que los nuevos lugares se traduzcan en oportunidades reales de aprendizaje.

La dependencia también destacó la importancia de acompañar la ampliación de la oferta con programas de apoyo socioeconómico, para evitar deserción y asegurar que los estudiantes que ingresen puedan concluir sus estudios exitosamente.

Autoridades educativas reiteraron su compromiso con la ampliación de la cobertura educativa y señalaron que este esfuerzo está alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

