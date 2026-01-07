Claudia Sheinbaum confía en que Ernestina Godoy ayude a resolver el feminicidio de Liliana Rivera Garza

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a preguntas de la prensa sobre el feminicidio de Liliana Rivera Garza, ocurrido hace 36 años y que continúa sin justicia. El caso cobró relevancia internacional a partir del libro El invencible verano de Liliana, escrito por su hermana Cristina Rivera Garza, obra que ha recibido reconocimientos en México y el extranjero, incluido el Premio Pulitzer. Rivera Garza reconstruyó la vida y asesinato de su hermana a partir de diarios, entrevistas y testimonios personales. En el libro narra cómo Liliana se convirtió en víctima de feminicidio a manos de su expareja, Ángel González Ramos. El martes 6 de enero, la autora publicó en sus redes sociales una fotografía del presunto responsable, lo que reavivó la discusión pública en torno al caso. TE PUEDE INTERESAR: Mujeres las más afectadas por violencia intrafamiliar: llegan al hospital 505 víctimas en el año, en Coahuila

CLAUDIA SHEINBAUM CONFÍA QUE ERNESTINA GODOY PUEDE AYUDAR EN EL CASO DEL FEMINICIDIO DE LILIANA RIVERA GARZA Ante ello, Sheinbaum fue consultada sobre su postura respecto a la obra, la denuncia social y la memoria en torno al feminicidio. La mandataria respondió: “Pienso yo que ahora que está Ernestina en la Fiscalía General, aunque el feminicidio se persigue no en la Fiscalía General de la República, sino en las fiscalías estatales, el liderazgo de Ernestina puede ayudar mucho eh para resolver este caso y otros casos de feminicidio. Tiene que haber cero impunidad en todos los delitos, pero particularmente en este.” CLAUDIA SHEINBAUM SEÑALA LA DIFERENCIA ENTRE HOMICIDIO Y FEMINICIDIO Claudia Sheinbaum explicó la diferencia entre homicidio y feminicidio, subrayando que la investigación debe iniciar bajo la segunda figura cuando una mujer es asesinada de manera violenta. “Nuestra visión es que la muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? El feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, por violencia de género. Entonces, la muerte violenta de una mujer, su carpeta de investigación tiene que ser abierta por feminicidio”, declaró la mandataria. “Si en el transcurso de la investigación se ve que no fue feminicidio, sino fue otra causa la muerte... entonces la carpeta puede cambiar, pero debe investigarse como feminicidio,” añadió.

CLAUDIA SHEINBAUM RECONOCE LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES QUE FUERON BLANCO DE FEMINICIDIO La presidenta también hizo referencia a casos donde víctimas han sido revictimizadas. "Vimos en la historia reciente fiscales que hay al revés. En vez de querer resolver un feminicidio acusan a la víctima de haber eh haberse suicidado o revictimizar..." Sheinbaum señaló que los datos muestran que los agresores suelen ser personas del entorno de la víctima. "Lamentablemente en la mayoría de los casos ocurre. El homicida, el que comete el delito es alguien cercano a la mujer, en la mayoría de los casos. Parejas, exparejas, familiares. Eso es lo que dice la estadística." Por ello, subrayó que cuando existen antecedentes de violencia. "Tiene que ser investigado bajo esa condición."; y añadió que con el liderazgo actual en la Fiscalía General, "Pienso yo que va a ayudar mucho." Respecto al caso de Liliana Rivera Garza, la mandataria concluyó diciendo: "Entonces, en este caso sería muy bueno que la Fiscalía General, eh, orientara este caso." EL FEMINICIDIO DE LILIANA RIVERA GARZA: 36 AÑOS SIN JUSTICIA Liliana Rivera Garza fue asesinada el 16 de julio de 1990 mientras estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con El invencible verano de Liliana, el presunto responsable fue su expareja, Ángel González Ramos, "un novio insistente, celoso, absorbente y controlador de la preparatoria que cometió distintas formas de violencia contra Liliana", de acuerdo con la escritora. Desde 1990 existe una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, ha evadido a la justicia. Para obtener información sobre su paradero, Cristina Rivera Garza creó un correo electrónico donde invitó a la ciudadanía a compartir datos. A partir de ello surgieron dos teorías: una señala que González Ramos habría vivido en California bajo el nombre de Mitchell Angel Giovanni; otra indica que murió el 2 de mayo de 2020 en Marina del Rey. ÁNGEL GONZÁLEZ RAMOS, FEMINICIDA DE LILIANA RIVERA GARZA, PODRÍA HABER FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS EN 2020 La escritora relató que recibió incluso un enlace a un velorio digital realizado durante la pandemia, donde coincidían el nombre, apellidos familiares de origen mexicano y fecha de nacimiento. Tras recabar la información, la autora la compartió con autoridades de la Ciudad de México, pero hasta ahora no ha recibido confirmación sobre si el presunto feminicida continúa con vida.