Jalen Brunson guía a los Knicks de Nueva York a la final de la Copa NBA tras vencer al Magic de Orlando
Con 40 puntos de Jalen Brunson y una ofensiva efectiva, los Knicks de Nueva York vencieron 132-120 al Magic de Orlando para avanzar a la final de la Copa NBA, donde esperan rival
Los Knicks de Nueva York volvieron a apoyarse en Jalen Brunson para sellar una noche clave en la Copa NBA. El base firmó su cuarto partido consecutivo con al menos 30 puntos y alcanzó los 40 para encabezar la victoria 132-120 sobre el Magic de Orlando, resultado que coloca a Nueva York en la final del torneo.
Brunson llevó el control del juego desde el arranque y fue constante cuando el partido exigió decisiones rápidas. Además de su producción anotadora, repartió ocho asistencias y lanzó con eficiencia (16 de 27 en tiros de campo). Uno de sus triples más comentados llegó en el tercer cuarto, en una posesión que se abrió tras una caída de Anthony Black, acción que permitió a los Knicks tomar aire en un tramo de intercambio constante.
El respaldo ofensivo llegó desde varias manos. Karl-Anthony Towns aportó 29 puntos con presencia en la pintura y movilidad para abrir espacios, mientras que OG Anunoby sumó 24 con cortes oportunos y acierto en transición. La combinación sostuvo a Nueva York en un duelo que se mantuvo parejo durante buena parte de la noche.
Por el lado del Magic, Jalen Suggs cargó con el peso ofensivo en la primera mitad. Anotó 25 de sus 26 puntos antes del descanso y sostuvo a Orlando cuando el ritmo se aceleró. Sin embargo, su impacto disminuyó tras el intermedio y terminó saliendo a inicios del último cuarto por una molestia en la cadera izquierda. Paolo Banchero cerró con 25 puntos y Desmond Bane añadió 18 para un equipo que compitió hasta que el margen se abrió.
El encuentro tuvo rasgos de serie corta: contacto, posesiones largas y ajustes constantes. Los Knicks acertaron el 60.7% de sus lanzamientos y ganaron el duelo en la zona pintada 70-62, una diferencia que marcó el cierre. Hubo 11 cambios de liderazgo y 10 empates antes de que Nueva York encadenara una racha de 10 puntos al final del tercer cuarto para colocarse 102-92.
Al descanso, el duelo ofrecía una curiosidad estadística: Brunson y Suggs llegaron con 25 puntos cada uno, un ritmo poco común. La segunda mitad cambió el guion, en parte por las limitaciones físicas del escolta de Orlando.
El Magic afrontó el compromiso sin Franz Wagner, quien estará fuera varias semanas por un esguince de tobillo. Los Knicks, con cinco victorias seguidas y nueve en sus últimos diez juegos, ahora esperan rival entre Oklahoma City o San Antonio para disputar el campeonato el martes por la noche.