Jalen Brunson guía a los Knicks de Nueva York a la final de la Copa NBA tras vencer al Magic de Orlando

Los Knicks de Nueva York volvieron a apoyarse en Jalen Brunson para sellar una noche clave en la Copa NBA. El base firmó su cuarto partido consecutivo con al menos 30 puntos y alcanzó los 40 para encabezar la victoria 132-120 sobre el Magic de Orlando, resultado que coloca a Nueva York en la final del torneo.

Brunson llevó el control del juego desde el arranque y fue constante cuando el partido exigió decisiones rápidas. Además de su producción anotadora, repartió ocho asistencias y lanzó con eficiencia (16 de 27 en tiros de campo). Uno de sus triples más comentados llegó en el tercer cuarto, en una posesión que se abrió tras una caída de Anthony Black, acción que permitió a los Knicks tomar aire en un tramo de intercambio constante.

El respaldo ofensivo llegó desde varias manos. Karl-Anthony Towns aportó 29 puntos con presencia en la pintura y movilidad para abrir espacios, mientras que OG Anunoby sumó 24 con cortes oportunos y acierto en transición. La combinación sostuvo a Nueva York en un duelo que se mantuvo parejo durante buena parte de la noche.