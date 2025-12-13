Muere a los 14 años la joven promesa del ciclismo, Jade Romero Peña... ¿qué sucedió?

El ciclismo mexicano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse el fallecimiento de Jade Romero Peña, joven ciclista veracruzana de apenas 14 años, quien formaba parte del A.R. Monex Pro Cycling Team, la misma estructura que impulsó la carrera de Isaac del Toro. La noticia no solo generó luto en la comunidad deportiva, sino también controversia por las circunstancias relacionadas con su último viaje, previo a integrarse a actividades con el equipo. Jade Romero Peña era considerada una de las principales promesas del ciclismo juvenil en México. Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, había iniciado su proceso formativo desde temprana edad, destacando en competencias estatales y nacionales. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Messi en la India? La visita de 22 minutos que desató el caos en Calcuta Su reciente incorporación al A.R. Monex Pro Cycling Team representaba un paso clave en su desarrollo, al integrarse a una organización reconocida por la formación de talento rumbo al alto rendimiento.

La polémica surgió luego de que se diera a conocer que la joven ciclista se encontraba en traslado rumbo a Toluca, donde tendría actividades relacionadas con su nuevo equipo. Aunque no se ha confirmado de manera oficial la causa del fallecimiento, versiones iniciales apuntan a que ocurrió durante un accidente carretero, lo que abrió un debate en redes sociales sobre las condiciones del viaje, la logística y los protocolos de traslado de atletas menores de edad. El A.R. Monex Pro Cycling Team confirmó el deceso mediante un comunicado oficial, en el que expresó su profundo pesar por la pérdida de Jade, a quien describieron como una atleta disciplinada, comprometida y con un futuro prometedor. La escuadra informó además que suspenderá temporalmente sus actividades y que se encuentra brindando acompañamiento a la familia de la ciclista, además de contemplar un homenaje póstumo. Tras hacerse pública la noticia, la reacción fue inmediata. Ciclistas, entrenadores y aficionados se manifestaron tanto en redes sociales como de manera presencial en Coatzacoalcos, donde la comunidad ciclista local realizó un emotivo homenaje para despedir a Jade Romero Peña.