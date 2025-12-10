Knicks y Magic avanzan a las Semifinales de la NBA Cup y se enfrentarán este sábado

Básquetbol
/ 10 diciembre 2025
    Knicks y Magic avanzan a las Semifinales de la NBA Cup y se enfrentarán este sábado
    Desmond Bane y Jalen Brunson guiaron a Magic y Knicks, respectivamente, con actuaciones decisivas que los llevaron a las Semifinales de la NBA Cup. FOTOS: AP

Nueva York y Orlando ganaron sus respectivos duelos ante Raptors y Heat para sellar su pase a las Semifinales de la competencia copera

La NBA Cup ya tiene a dos de sus semifinalistas y ambos llegan con actuaciones contundentes.

Los Knicks de Nueva York superaron 117-101 a los Raptors de Toronto gracias a una exhibición dominante de Jalen Brunson, quien firmó 35 puntos, incluidos 20 en un primer cuarto que marcó el rumbo del partido.

A su actuación se sumaron los aportes de Josh Hart (21 unidades) y Karl-Anthony Towns, que registró un doble-doble con 14 puntos y 16 rebotes.

El triunfo les permitió avanzar por primera vez a las Semifinales del torneo.

Por su parte, el Magic de Orlando también aseguró su boleto al vencer 117-108 al Heat de Miami en un duelo en el que tuvieron que remontar tras un inicio complicado.

Desmond Bane lideró la ofensiva con 37 puntos y seis triples, incluido un cierre explosivo que sentenció el encuentro.

Orlando también contó con el empuje de Jalen Suggs (20 puntos) y Paolo Banchero (18 puntos) para sellar su primera aparición en esta instancia.

Con ambos resultados, Knicks y Magic se medirán en la Semifinal del sábado 13 de diciembre a las 4:30 de la tarde, en busca del pase a la gran Final de la NBA Cup.

El choque promete un contraste de estilos: Nueva York llega respaldado por su defensa sólida y la conducción de Brunson, mientras que Orlando apuesta por la explosividad de Bane y la versatilidad de su joven núcleo.

Será un duelo inédito en la historia de la competencia y uno que definirá quién mantiene vivo el sueño de conquistar la edición 2025-26 del torneo que la NBA ha convertido en una de sus nuevas atracciones de mitad de temporada.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

