Knicks y Magic avanzan a las Semifinales de la NBA Cup y se enfrentarán este sábado

La NBA Cup ya tiene a dos de sus semifinalistas y ambos llegan con actuaciones contundentes.

Los Knicks de Nueva York superaron 117-101 a los Raptors de Toronto gracias a una exhibición dominante de Jalen Brunson, quien firmó 35 puntos, incluidos 20 en un primer cuarto que marcó el rumbo del partido.

A su actuación se sumaron los aportes de Josh Hart (21 unidades) y Karl-Anthony Towns, que registró un doble-doble con 14 puntos y 16 rebotes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026

El triunfo les permitió avanzar por primera vez a las Semifinales del torneo.