Keshad Johnson gana el Slam Dunk Contest 2026; Lillard domina en los triples

En una electrizante jornada de competencias del NBA All-Star Saturday, emergieron nuevos campeones y viejas leyendas renovaron su brillo en el Intuit Dome.

Keshad Johnson, alero del Heat de Miami, se coronó campeón del Slam Dunk Contest 2026, imponiéndose en una final espectacular ante el novato Carter Bryant de los Spurs de San Antonio.

Johnson, reconocido por su creatividad e intensidad, superó a Bryant y a otros competidores con una serie de volcadas que combinó potencia y estilo, sellando su título ante una multitud entusiasta en Inglewood.

