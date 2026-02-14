Keshad Johnson gana el Slam Dunk Contest 2026; Lillard domina en los triples

/ 14 febrero 2026
    Keshad Johnson gana el Slam Dunk Contest 2026; Lillard domina en los triples
    Keshad Johnson triunfó en el Slam Dunk Contest 2026 durante el All-Star de la NBA en Inglewood, California. FOTO: AP

El All-Star Weekend 2026 en Inglewood tuvo nuevos protagonistas: Johnson se llevó las clavadas, Lillard confirmó su jerarquía desde el perímetro y el Team Knicks conquistó el Shooting Stars

En una electrizante jornada de competencias del NBA All-Star Saturday, emergieron nuevos campeones y viejas leyendas renovaron su brillo en el Intuit Dome.

Keshad Johnson, alero del Heat de Miami, se coronó campeón del Slam Dunk Contest 2026, imponiéndose en una final espectacular ante el novato Carter Bryant de los Spurs de San Antonio.

Johnson, reconocido por su creatividad e intensidad, superó a Bryant y a otros competidores con una serie de volcadas que combinó potencia y estilo, sellando su título ante una multitud entusiasta en Inglewood.

TE PUEDE INTERESAR: Lasse Gaxiola hace historia para México en el esquí alpino de Milano-Cortina 2026

Regreso triunfal de Damian Lillard

El base de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard, volvió a brillar en el All-Star Saturday al llevarse el concurso de triples pese a no estar activo en la temporada regular debido a una lesión.

Lillard afirmó su dominio desde más allá del arco, ofreciendo una actuación precisa y contundente para alzarse con el trofeo en esta emblemática prueba de puntería.

Team Knicks se impone en Shooting Stars

En el renovado evento Shooting Stars, que regresó al formato del All-Star Weekend por primera vez desde 2015, Team Knicks se llevó la victoria.

Integrado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y la leyenda Allan Houston, el trío logró una destacada puntuación en la ronda final para superar a sus rivales y quedarse con el título de esta competencia que combina precisión, velocidad y trabajo en equipo.

Las competencias de este sábado preceden al esperado NBA All-Star Game 2026, programado para mañana domingo 15 de febrero en el mismo Intuit Dome, donde las mayores estrellas de la liga se enfrentan en un formato especial para celebrar los 75 años del evento.

