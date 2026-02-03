Estados Unidos vs Resto del Mundo: así quedaron los rosters del NBA All-Star Game 2026

La NBA All-Star Game 2026 marcará un antes y un después en la historia del evento al dejar atrás el tradicional duelo Este vs. Oeste y apostar por un formato de Estados Unidos contra el Resto del Mundo.

El encuentro se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome, casa de los Clippers, con tres equipos disputando un mini torneo que promete mayor competitividad y espectáculo.

Para esta edición, la liga conformó dos equipos de jugadores estadounidenses y un combinado internacional, integrados por algunas de las máximas figuras de la NBA actual.

TE PUEDE INTERESAR: Christian Ebere será nuevo refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026

Los tres equipos se enfrentarán en una fase de todos contra todos, con partidos de 12 minutos, y los dos mejores avanzarán a la final del evento estelar.