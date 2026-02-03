Estados Unidos vs Resto del Mundo: así quedaron los rosters del NBA All-Star Game 2026
La NBA presentó las plantillas oficiales para el Juego de Estrellas, que estrenará el formato de un mini torneo de tres equipos en California
La NBA All-Star Game 2026 marcará un antes y un después en la historia del evento al dejar atrás el tradicional duelo Este vs. Oeste y apostar por un formato de Estados Unidos contra el Resto del Mundo.
El encuentro se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome, casa de los Clippers, con tres equipos disputando un mini torneo que promete mayor competitividad y espectáculo.
Para esta edición, la liga conformó dos equipos de jugadores estadounidenses y un combinado internacional, integrados por algunas de las máximas figuras de la NBA actual.
Los tres equipos se enfrentarán en una fase de todos contra todos, con partidos de 12 minutos, y los dos mejores avanzarán a la final del evento estelar.
El Team USA Stars estará dirigido por J.B. Bickerstaff y contará con una mezcla de talento joven y figuras consolidadas.
En este roster destacan nombres como Anthony Edwards, Devin Booker, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y Chet Holmgren, además de Scottie Barnes, Jalen Duren y Jalen Johnson, conformando un grupo explosivo y atlético.
Por su parte, el Team USA Stripes, bajo el mando de Mitch Johnson, reúne a varias leyendas activas y estrellas consolidadas de la liga.
LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant encabezan la lista, acompañados por Jalen Brunson, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard y Norman Powell, en lo que será uno de los equipos más mediáticos del fin de semana.
El Team World será dirigido por Darko Rajaković y presenta una alineación de élite con el talento internacional que domina actualmente la NBA.
El roster incluye a Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns y Deni Avdija, un grupo que combina tamaño, versatilidad y poder ofensivo.
Con este nuevo formato, la NBA busca devolverle intensidad competitiva al All-Star Game y capitalizar el crecimiento global de la liga, enfrentando directamente a las máximas figuras estadounidenses contra las estrellas del resto del mundo, en un espectáculo que apunta a ser uno de los más atractivos de los últimos años.