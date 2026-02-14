Lasse Gaxiola hace historia para México en el esquí alpino de Milano-Cortina 2026

/ 14 febrero 2026
    Lasse Gaxiola hace historia para México en el esquí alpino de Milano-Cortina 2026
    Lasse Gaxiola durante su participación en el slalom gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde hizo historia como el mexicano más joven en competir en la justa invernal. FOTO: AP

El joven mexicano se convirtió en el atleta más joven del país en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno, hijo de la también esquiadora, Sarah Schleper

El esquiador Lasse Gaxiola, de 18 años, escribió una página importante en la historia del deporte mexicano al debutar este 14 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, representando a México en la prueba de slalom gigante de esquí alpino.

Su participación no solo marcó su primera experiencia olímpica, sino que también lo convirtió en el mexicano más joven en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En la prueba, Gaxiola registró un tiempo total de 2:48.08 minutos, ubicándose en el puesto 53 entre los competidores de alto nivel que se dieron cita en la justa italiana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

Tras cruzar la meta, Gaxiola compartió sus primeras impresiones destacando la emoción de vivir el sueño olímpico y agradeciendo el apoyo de la afición mexicana.

El joven atleta vivió la experiencia como una oportunidad de aprendizaje en un entorno competitivo exigente, mostrando actitud positiva pese a ser su primera vez en un evento de tal magnitud.

Historia familiar sobre la nieve

El hecho de Gaxiola trasciende el resultado: junto a su madre, la esquiadora Sarah Schleper, ambos conformaron la primera dupla madre-hijo en competir en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Schleper, de 46 años, olímpica veterana con una carrera internacional que incluye varias participaciones bajo bandera estadounidense antes de representar a México, también compitió en Milano-Cortina 2026, extendiendo una trayectoria que la ha convertido en un referente del esquí alpino.

Este hito único reunió en la nieve a dos generaciones de una misma familia, simbolizando no solo el legado deportivo, sino también el crecimiento de los deportes de invierno en un país con poca tradición en estas disciplinas.

La participación de Gaxiola y Schleper forma parte de un momento histórico para México en Milano-Cortina 2026, donde un equipo reducido de cinco atletas representa al país en deportes invernales, destacando logros individuales y nuevas metas para el deporte nacional.

Después de su debut en el slalom gigante, Gaxiola también se prepara para competir en la prueba de slalom programada para el 16 de febrero, donde buscará seguir acumulando experiencia y mejorar sus actuaciones en el contexto olímpico.

