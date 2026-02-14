Lasse Gaxiola hace historia para México en el esquí alpino de Milano-Cortina 2026

El esquiador Lasse Gaxiola, de 18 años, escribió una página importante en la historia del deporte mexicano al debutar este 14 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, representando a México en la prueba de slalom gigante de esquí alpino.

Su participación no solo marcó su primera experiencia olímpica, sino que también lo convirtió en el mexicano más joven en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En la prueba, Gaxiola registró un tiempo total de 2:48.08 minutos, ubicándose en el puesto 53 entre los competidores de alto nivel que se dieron cita en la justa italiana.

Tras cruzar la meta, Gaxiola compartió sus primeras impresiones destacando la emoción de vivir el sueño olímpico y agradeciendo el apoyo de la afición mexicana.

El joven atleta vivió la experiencia como una oportunidad de aprendizaje en un entorno competitivo exigente, mostrando actitud positiva pese a ser su primera vez en un evento de tal magnitud.