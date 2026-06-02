Knicks vs Spurs: fechas, horarios y dónde ver en México las Finales de la NBA 2026

Después de 27 años, los Knicks de Nueva York volverán a disputar unas Finales de la NBA. Su rival será el mismo que enfrentaron en 1999: los Spurs de San Antonio, franquicia que en aquella ocasión conquistó el primer campeonato de su historia. La serie por el título de la temporada 2025-2026 comenzará este miércoles 3 de junio y enfrentará a dos equipos que recorrieron caminos distintos para llegar a la instancia definitiva, pero que ahora comparten el objetivo de levantar el trofeo Larry O’Brien.

Los San Antonio aseguraró su boleto tras superar al Thunder de Oklahoma City en una Final de Conferencia Oeste que se definió hasta el séptimo partido. La eliminatoria se mantuvo igualada 3-3 y terminó inclinándose a favor del conjunto texano, impulsado por el desempeño del francés Victor Wembanyama. Por su parte, Nueva York regresa a las Finales por primera vez desde 1999 luego de barrer a los Cavaliers de Cleveland en la serie por el campeonato del Este. El equipo neoyorquino mostró equilibrio entre ataque y defensa durante toda la eliminatoria, con Jalen Brunson como principal referente ofensivo.

Una revancha 27 años después La historia conecta de manera directa a ambos equipos. En 1999, los Spurs de San Antonio derrotaron a los Knicks de Nueva York en cinco encuentros para obtener el primer título de la franquicia. Aquella serie estuvo marcada por la ausencia de Patrick Ewing en gran parte de la eliminatoria debido a una lesión. Los Knicks lograron ganar únicamente el tercer partido, mientras que los Spurs controlaron el resto de la serie para quedarse con el campeonato. Ahora, más de dos décadas después, los neoyorquinos tendrán una nueva oportunidad de enfrentar al mismo rival en busca de su primer título desde 1973.

El duelo que marcará las Finales Gran parte de la atención estará centrada en el enfrentamiento entre Victor Wembanyama y Jalen Brunson, dos figuras que representan estilos completamente distintos dentro de la cancha. Wembanyama, de 2.24 metros de estatura, se ha convertido en el eje de los Spurs. Su capacidad para proteger el aro, generar puntos cerca del tablero y también lanzar desde larga distancia lo ha colocado entre los jugadores más influyentes de la liga. El francés llega a estas Finales después de una temporada en la que fue nombrado Jugador Defensivo del Año y MVP de las Finales de la Conferencia Oeste. Entre sus logros destaca haber sido el primer novato en integrar el Mejor Quinteto Defensivo de la NBA y convertirse en el ganador más joven del premio al mejor defensivo de la temporada. En el otro lado aparece Brunson, base de los Knicks y líder de un equipo que ha recuperado protagonismo en la Conferencia Este. El armador se ha distinguido por su capacidad para anotar en momentos de presión, crear oportunidades para sus compañeros y asumir responsabilidades en los cierres de partido.

El jugador de los Knicks acumula registros destacados en postemporada, incluyendo una racha que lo colocó junto a nombres como Michael Jordan, Jerry West y LeBron James entre los pocos jugadores con cinco partidos consecutivos de al menos 40 puntos y cinco asistencias en unos playoffs. Los antecedentes entre ambos también ofrecen una muestra de lo que podría verse en esta serie. En enfrentamientos directos, Brunson registra promedios de 31.8 puntos y 7.2 asistencias, mientras que Wembanyama ha respondido con actuaciones dominantes en ambos lados de la cancha. Calendario de las Finales de la NBA 2026 en México Todos los partidos están programados para iniciar a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y serán transmitidos por Amazon. Juego 1: Miércoles 3 de junioJuego 2: Viernes 5 de junioJuego 3: Lunes 8 de junioJuego 4: Miércoles 10 de junioJuego 5*: Viernes 13 de junioJuego 6*: Lunes 16 de junioJuego 7*: Jueves 19 de junio *Si son necesarios. La serie enfrenta a dos organizaciones con historias distintas, pero también simboliza el choque entre dos generaciones. Mientras los Spurs de San Antonio buscan añadir un nuevo campeonato a su palmarés con Wembanyama como líder, los Knicks de Nueva York intentan poner fin a una espera de casi tres décadas y recuperar un lugar que no ocupaban desde finales del siglo pasado.

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