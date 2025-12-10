¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026
La venta de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, presentó fallas técnicas y retrasos en su arranque debido a la alta demanda
La expectativa por conseguir entradas para el partido entre México y Portugal ha superado previsiones y se ha trasladado rápidamente a las plataformas digitales. El encuentro, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, ha despertado interés tanto por el rival como por la posibilidad de ver en la cancha a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha, habituales referentes del conjunto luso.
La venta de boletos llamó la atención desde el inicio, ya que el inmueble decidió trabajar con una boletera distinta a Ticketmaster. En esta ocasión, la distribución quedó a cargo de Fanki, empresa colombiana que centraliza la logística del acceso al duelo amistoso. La alta demanda, sin embargo, provocó complicaciones técnicas que marcaron el arranque de la preventa.
Durante las primeras horas del proceso, usuarios reportaron fallas constantes tanto en el sitio web como en la aplicación móvil de Fanki. Mensajes de error, caídas del sistema y dificultades para completar la compra se repitieron en redes sociales, lo que obligó a modificar el horario originalmente anunciado. La venta, prevista para comenzar a las 09:00 horas del centro de México, se recorrió media hora más tarde, aunque los inconvenientes continuaron para una parte de los aficionados.
Mientras el acceso a los boletos generaba molestias, el partido en sí mantiene su valor estratégico. El choque ante Portugal formará parte del plan de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El compromiso servirá además como reapertura del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, tras las obras realizadas para cumplir con los requisitos del certamen.
En la fase de grupos del Mundial, el equipo mexicano se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección surgida del repechaje europeo, por lo que enfrentar a un rival de primer nivel se considera una prueba útil para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. La intención es observar variantes, dar minutos a jugadores jóvenes y mantener una base de futbolistas con experiencia internacional.
Del lado portugués, el encuentro también tendrá peso en la planeación. El seleccionador Roberto Martínez adelantó que utilizará los partidos de marzo para evaluar a un grupo amplio de jugadores, con la mira puesta en reducir la lista definitiva rumbo al Mundial. Esa decisión abre la puerta a que el duelo en la Ciudad de México cuente con lo mejor disponible del conjunto europeo.
El partido del 28 de marzo no solo marcará el regreso del público al Coloso de Santa Úrsula, sino que se suma al calendario de pruebas clave para una Selección Mexicana que afrontará la Copa del Mundo como anfitriona, con la atención puesta tanto en el rendimiento deportivo como en la respuesta de su afición.
HASTA PROFECO ‘SE METIÓ’
En medio de las quejas por las fallas en la venta de boletos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino públicamente en el caso. A través de un mensaje en redes sociales, la dependencia exhortó a la boletera Fanki a brindar información clara y precisa a los aficionados que buscan adquirir entradas para el partido entre México y Portugal. La autoridad subrayó que es un derecho de las personas consumidoras contar con datos oportunos y veraces durante los procesos de compra.
Asimismo, Profeco solicitó a la empresa establecer una línea de comunicación directa con la institución para atender cualquier situación relacionada con la protección de los derechos de los usuarios. El llamado se dio luego de que múltiples aficionados reportaran errores constantes en la plataforma digital y dificultades para acceder a la preventa del encuentro programado en el Estadio Banorte.