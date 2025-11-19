¡Volvió el ‘Rey’! LeBron James debuta en la Temporada 2025-2026 de la NBA con victoria y récord histórico

Básquetbol
/ 19 noviembre 2025
    ¡Volvió el ‘Rey’! LeBron James debuta en la Temporada 2025-2026 de la NBA con victoria y récord histórico
    LeBron James regresó con 11 puntos y 12 asistencias en el triunfo de los Lakers y firmó un nuevo récord histórico al iniciar su temporada número 23 en la NBA. FOTO: AP

James regresó a las duelas tras una lesión y abrió su Temporada 23 en la NBA con doble dígito en asistencias y una marca de longevidad sin precedentes

LeBron James reapareció ayer martes en la Temporada 2025-2026 de la NBA después de perderse los primeros 14 partidos debido a una ciática.

Su regreso se dio ante el Jazz de Utah en el Crypto.com Arena, donde los Lakers se impusieron con autoridad por 140-126.

El veterano de 40 años jugó 30 minutos y cumplió un rol más enfocado en la distribución de balón que en el goleo tradicional.

Registró 11 puntos (4-7 en tiros de campo, 2-3 en triples y 1-4 en libres), además de 12 asistencias, 3 rebotes y 1 robo. En el cierre del duelo se mantuvo activo, pero sin necesidad de exigir su físico en exceso, observando desde la banca cuando el partido quedó definido y recibiendo una ovación de pie.

EL ‘REY’ JAMES REGRESA Y YA ROMPIÓ RÉCORDS

Con esta aparición, LeBron James se convirtió oficialmente en el primer jugador en disputar 23 temporadas consecutivas en la NBA, una marca jamás registrada en la historia de la liga.

Además, con los dos triples encestados ante Utah, superó a Reggie Miller y se colocó en el sexto lugar histórico de triples anotados.

Su debut también evidenció una nueva faceta de liderazgo, operando como motor ofensivo sin necesidad de buscar grandes cifras individuales.

Su capacidad para impactar en el juego desde múltiples roles mantiene a los Lakers competitivos y refuerza su legado como uno de los basquetbolistas más completos de todos los tiempos.

¿CUÁNDO ES LA PRÓXIMA APARICIÓN DE LEBRON JAMES?

El próximo partido de los Lakers de Los Ángeles será el domingo 23 de noviembre de 2025, nuevamente frente al Jazz, pero ahora como visitantes en el Delta Center de Salt Lake City.

Ahí se espera que LeBron continúe sumando minutos progresivamente y recupere ritmo competitivo completo de forma paulatina.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

