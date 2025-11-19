¡Volvió el ‘Rey’! LeBron James debuta en la Temporada 2025-2026 de la NBA con victoria y récord histórico

LeBron James reapareció ayer martes en la Temporada 2025-2026 de la NBA después de perderse los primeros 14 partidos debido a una ciática. Su regreso se dio ante el Jazz de Utah en el Crypto.com Arena, donde los Lakers se impusieron con autoridad por 140-126. El veterano de 40 años jugó 30 minutos y cumplió un rol más enfocado en la distribución de balón que en el goleo tradicional. TE PUEDE INTERESAR: Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Registró 11 puntos (4-7 en tiros de campo, 2-3 en triples y 1-4 en libres), además de 12 asistencias, 3 rebotes y 1 robo. En el cierre del duelo se mantuvo activo, pero sin necesidad de exigir su físico en exceso, observando desde la banca cuando el partido quedó definido y recibiendo una ovación de pie. EL ‘REY’ JAMES REGRESA Y YA ROMPIÓ RÉCORDS Con esta aparición, LeBron James se convirtió oficialmente en el primer jugador en disputar 23 temporadas consecutivas en la NBA, una marca jamás registrada en la historia de la liga. Además, con los dos triples encestados ante Utah, superó a Reggie Miller y se colocó en el sexto lugar histórico de triples anotados.

